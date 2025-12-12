„Kitrükközhetik” a gyerekek a mesterséges intelligenciát – pályázat

„Idén 23. alkalommal tartjuk meg a Safer Internet Napot az összes EU tagállamban, és ennek alkalmából egy plakátkészítő pályázatot hirdetünk meg a 8–15 éves korosztály számára” – mondta Katona Fanni, a szervezet munkatársa az InfoRádióban.

„A cél, hogy a gyerekek beszélgessenek a mesterséges intelligenciával, kérdezzenek tőle valamilyen egyszerű vagy vicces dolgot, és ha azt észlelik, hogy furcsa, téves vagy abszurd dolgot válaszol, akkor nézzenek utána, és készítsenek erről egy plakátot, ami bemutatja ezt az alternatív valóságot. Ezeket a plakátokat várjuk itt a Safer Internet Centerben” – tette hozzá

A gyerekek bevethetnek bármilyen AI-képgenerátort, fel is sorolnak a pályázatban pár lehetőséget, alternatívát, amit használhatnak, de természetesen saját rajzot is készíthetnek.

„Az a célunk, hogy játékos úton tanulják meg a gyerekek, hogy az AI is tévedhet”

– mondta Katona Fanni, hozzátéve: az a legfontosabb, hogy fel tudják ismerni, észre tudják venni ezeket a tévedéseket, és mielőtt elhisznek mindent, amit az AI mond nekik, azelőtt bizonyosodjanak meg róla, informálódjanak más forrásból is.

8–15 éves gyerekeknek hirdették meg a pályázatot. A pályázati korosztály legkisebbjei kérhetik a szüleik segítségét.

Három korcsoport lesz a pályázatok értékelése során:

8–10 évesek

11–12 évesek

13–15 évesek

Hogyan kell pályázni?

A pályázat beküldési email-címe: sid2026@gyermekmento.hu

A határidő 2026. január 26-a. éjfél

Minden további információt a saferinternet.hu oldalon, ezen a linken megtalálnak az érdeklődők, itt programokat, képgenerátorokat és ötleteket is találnak.

Az első öt helyezett minden korcsoportból értékes ajándékokat, VR-élményt, LEGO-ajándékokat, ajándékcsomagokat nyerhet. Minden korcsoport legjobb 20 pályázóját meghívjuk a Safer Internet Napra, ami 2026. február 10-én lesz a Magyar Telekom Székházban, ahol tartunk egy interaktív játékos napot a gyerekek számára – mondta Katona Fanni, a szervezet munkatársa az InfoRádióban.