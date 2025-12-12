ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.72
usd:
328.06
bux:
109778.05
2025. december 12. péntek Gabriella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az OpenAI által fejlesztett ChatGPT chatbot felülete egy képernyőn.
Nyitókép: Unsplash

„Kitrükközhetik” a gyerekek a mesterséges intelligenciát – pályázat

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
ELŐZMÉNYEK

A mesterséges intelligencia tévedéseire hívja fel a gyerekek figyelmét az a plakátpályázat, amelyet 8–15 évesek számára hirdetett meg a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által üzemeltetett magyarországi Safer Internet Center.

„Idén 23. alkalommal tartjuk meg a Safer Internet Napot az összes EU tagállamban, és ennek alkalmából egy plakátkészítő pályázatot hirdetünk meg a 8–15 éves korosztály számára” – mondta Katona Fanni, a szervezet munkatársa az InfoRádióban.

„A cél, hogy a gyerekek beszélgessenek a mesterséges intelligenciával, kérdezzenek tőle valamilyen egyszerű vagy vicces dolgot, és ha azt észlelik, hogy furcsa, téves vagy abszurd dolgot válaszol, akkor nézzenek utána, és készítsenek erről egy plakátot, ami bemutatja ezt az alternatív valóságot. Ezeket a plakátokat várjuk itt a Safer Internet Centerben” – tette hozzá

A gyerekek bevethetnek bármilyen AI-képgenerátort, fel is sorolnak a pályázatban pár lehetőséget, alternatívát, amit használhatnak, de természetesen saját rajzot is készíthetnek.

„Az a célunk, hogy játékos úton tanulják meg a gyerekek, hogy az AI is tévedhet”

– mondta Katona Fanni, hozzátéve: az a legfontosabb, hogy fel tudják ismerni, észre tudják venni ezeket a tévedéseket, és mielőtt elhisznek mindent, amit az AI mond nekik, azelőtt bizonyosodjanak meg róla, informálódjanak más forrásból is.

8–15 éves gyerekeknek hirdették meg a pályázatot. A pályázati korosztály legkisebbjei kérhetik a szüleik segítségét.

Három korcsoport lesz a pályázatok értékelése során:

  • 8–10 évesek
  • 11–12 évesek
  • 13–15 évesek

Hogyan kell pályázni?

  • A pályázat beküldési email-címe: sid2026@gyermekmento.hu
  • A határidő 2026. január 26-a. éjfél
  • Minden további információt a saferinternet.hu oldalon, ezen a linken megtalálnak az érdeklődők, itt programokat, képgenerátorokat és ötleteket is találnak.

Az első öt helyezett minden korcsoportból értékes ajándékokat, VR-élményt, LEGO-ajándékokat, ajándékcsomagokat nyerhet. Minden korcsoport legjobb 20 pályázóját meghívjuk a Safer Internet Napra, ami 2026. február 10-én lesz a Magyar Telekom Székházban, ahol tartunk egy interaktív játékos napot a gyerekek számára – mondta Katona Fanni, a szervezet munkatársa az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tech    „Kitrükközhetik” a gyerekek a mesterséges intelligenciát – pályázat

internet

mesterséges intelligencia

ai

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vallomást tett az államcsínyre készülő birodalmi polgárok vezetője

Vallomást tett az államcsínyre készülő birodalmi polgárok vezetője
Az elmúlt évek egyik németországi szenzációja volt, hogy fény derült az államcsínyre készülő Reichsbürger-csoport, az úgynevezett birodalmi polgárok tevékenységére. Fegyveres kiképzés, halállisták, felszabadítási tervek – vezetőjük, egyben a fő vádlott állt most bíróság elé.
Börtön jár Szlovákiában a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért

Börtön jár Szlovákiában a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért

A szlovák parlament csütörtök este gyorsított eljárásban elfogadta a Büntető Törvénykönyv módosítását, amely hat hónapig terjedő letöltendő börtönnel sújtaná azokat, akik „megkérdőjelezik a második világháború utáni viszonyok rendezését”. A kormánykoalíció szerint ez a Beneš-dekrétumokra is vonatkozik, vagyis büntethető lenne, ha valaki kétségbe vonja a magyarok és németek kollektív bűnösségét kimondó dokumentumokat.
 

Szlovákiában bűncselekménnyé vált a választási kampány „idegen hatalom” általi befolyásolása

VIDEÓ
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.12. péntek, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas rali jöhet az év sztárbefektetésénél!

Hatalmas rali jöhet az év sztárbefektetésénél!

Miközben mindenki az arany történelmi szárnyalásáról beszél, a háttérben egy még sokkal agresszívebb rali bontakozik ki egy másik eszköznél: ráadásul egyáltalán nem csak az arany menetelése tüzeli a szárnyalást, hanem nagyon erős fundamentális hajtóerők sora igazolja a befektetést. A szakértők is egyre derűlátóbb várakozásokkal jönnek elő, többek szerint a nagy kilövés még csak most indul be igazán – és aki időben lép, az a piac egyik legizgalmasabb sztorijába szállhat be.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hihetetlen, de igaz: százezrek kaphatnak teljesen ingyen szigetelést - mutatjuk, kik járnak a legjobban

Hihetetlen, de igaz: százezrek kaphatnak teljesen ingyen szigetelést - mutatjuk, kik járnak a legjobban

Az EKR-programban idén több mint 5,8 millió négyzetmétert szigeteltek ingyen, ami 80 millió köbméter földgáz-megtakarítást hozott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Germany accuses Russia of 2024 cyber-attack and disinformation

Germany accuses Russia of 2024 cyber-attack and disinformation

The Russian ambassador is summoned over a cyber attack on air traffic control and attempted electoral interference.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 12. 13:40
Kilenc évet kapott az erőszakos telefonrabló
2025. december 12. 12:50
Legendás dunai csárdát újítanak meg félmilliárd forintból
×
×
×
×