Palkovics László: az általános iskola elejétől nagy szerepet kell adni a mesterséges intelligenciának

Az elmúlt hetekben megjelent 34 kormányhatározat, amelyek feladatokat jelölnek ki a kormány megfelelő szerveinek, illetve intézményeknek. Ezek között a feladatok között több olyan van, ami az oktatással kapcsolatos. Az egyik a mesterséges intelligencia megjelenítése az iskolai oktatásban, már az első osztálytól – mondta a kormánybiztos.

Az általános iskola első osztályában a mesterséges intelligencia megjelenését többen erősen korainak tartották, erről vita volt. Palkovics László kiemelte: „vannak országok, ahol a mesterséges intelligenciát már óvodában megjelenítik, mert azt mondják, hogy játékos és érdekes”, de a kormánybiztos szerint nem érdemes terhelni ezzel a gyerekeket az óvodában, ott még elvannak enélkül.

Általános iskolában azonban már meg kell jeleníteni, mert ők már szembesülnek vele. „Kezükbe vesznek egy játékot, leülnek a tévé elé, használják a szüleik mobiltelefonját, így szembesülnek a mesterséges intelligenciával, és miután már tudnak írni-olvasni, már a promptolás is megjelenik, tehát föltehetnek kérdést is egy chatbotnak” – mondta a kormánybiztos.

Az általános iskola legelején nyilvánvalóan egy belépő szintről lehet szó, de ötödik osztálytól már játékos tanulást jeleníthet meg az AI, akkor a promptolást már meg kell tanítani, és kilencedik osztálytól pedig alapvetően a szakmai kérdések kerülnek előtérbe. Hogyan használjuk ezeket az eszközöket, hogyan fejlesztjük ezeket az eszközöket, hogyan jelenik meg a munkaerőpiacon, hogyan viszonyulunk a robotokhoz – ott már komolyabb tudás jön a mesterséges intelligenciával kapcsolatban.

Palkovics László hangsúlyozta, hogy létezik egy kormányhálózat, amely a mesterséges intelligencia és a felsőoktatás kapcsolatára vonatkozik, de ott ez működik magától, a felsőoktatási intézmények saját maguk fejlesztik a saját tanrendjüket. Nincs olyan felsőoktatási intézmény, ahol ne lenne jelen az AI, akár alapképzésben, akár mesterképzési megoldásban. A doktori képzésben nyilván megjelenik a mesterséges intelligencia, tehát a felsőoktatás megfelelően foglalkozik ezzel a témával.

A köznevelésben jóval több a tisztázandó kérdés a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. „Éppen most elindítottunk egy projektet a kilencedik évfolyamban, kiválasztottunk hatvan szakképző intézményt, plusz három határon túlit, és megvettük nekik a Logiscool licencét. Ez még nincs benne a Nemzeti Alaptantervben, de majd egyszer bele fog kerülni, most a gyorsaság volt a lényeg” – rögzítette.

Úgy vélte: a Logiscool egy nagyon jól működő magyar startup, 320 ezer diákjuk van, ez eléggé hitelessé teszi a tevékenységüket.

„Tehát azt mondtuk, hogy ezt vezessük most be mint formális oktatási módszert az adott iskolák tantervébe, ez tíz óra egy félévben. Ez menjen végig, hogy értékelni tudjuk a tapasztalatokat, és döntsük el, hogy bevezetjük-e a többi iskolatípusban is” – fogalmazott.