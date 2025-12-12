A YouTube és a TikTok állandó pörgetése egyenértékűvé vált a levegővétellel

A Pew Research Center friss kutatása, amelynek közlését a HVG.hu vette észre, azt próbálta felfedni, mennyire vannak ráfüggve a fiatalok a kütyüzésre, illetve azon a mesterséges intelligencia használatára, illetve a közösségi platformokra.

Az eredmények durvák:

a 13-17 évesek 64 százaléka használja a mesterséges intelligenciát, akár naponta többször is, esetleg állandóan (16 százalék)

5-ből 1 fiatal megállás nélkül pörgeti a YouTube-ot és a TikTokot

a ChatGPT-vel 59 százaléknyian élnek, ennek népszerűsége nyomán halad a Google Gemini és a Meta AI, a sor végén kullog az Anthropic Claude

a ChatGPT használata inkább a gazdagabb családoknál van jelen, a szegényebbeknél a Character.AI van jelen.

a megkérdezettek túlnyomó többsége arról számolt be, hogy naponta legalább ötször felkeresi valamelyik közösségi platformot (Ausztrália erre reagálva leszedte a 16 éven aluliakat).

A mestersséges intelligencia általános hozzáférése folyamatosan viták kereszttüzében áll, erre reagálva az OpenAI például kénytelen volt bevezetni bizonyos biztonsági korlátozásokat a ChatGPT-ben, hogy védje a fiatalokat, miután egy tinédzser öngyilkossága miatt per indult ellene. A szülők azzal vádolják a céget, hogy a ChatGPT asszisztált a 16 éves fiuk öngyilkosságához.