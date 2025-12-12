ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.26
usd:
327.98
bux:
109607.58
2025. december 12. péntek Gabriella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

A YouTube és a TikTok állandó pörgetése egyenértékűvé vált a levegővétellel

Infostart

A tizenévesek mintha a mesterséges intelligenciával beszélgetnének naphosszat. Egy friss kutatás eredményei.

A Pew Research Center friss kutatása, amelynek közlését a HVG.hu vette észre, azt próbálta felfedni, mennyire vannak ráfüggve a fiatalok a kütyüzésre, illetve azon a mesterséges intelligencia használatára, illetve a közösségi platformokra.

Az eredmények durvák:

  • a 13-17 évesek 64 százaléka használja a mesterséges intelligenciát, akár naponta többször is, esetleg állandóan (16 százalék)
  • 5-ből 1 fiatal megállás nélkül pörgeti a YouTube-ot és a TikTokot
  • a ChatGPT-vel 59 százaléknyian élnek, ennek népszerűsége nyomán halad a Google Gemini és a Meta AI, a sor végén kullog az Anthropic Claude
  • a ChatGPT használata inkább a gazdagabb családoknál van jelen, a szegényebbeknél a Character.AI van jelen.
  • a megkérdezettek túlnyomó többsége arról számolt be, hogy naponta legalább ötször felkeresi valamelyik közösségi platformot (Ausztrália erre reagálva leszedte a 16 éven aluliakat).

A mestersséges intelligencia általános hozzáférése folyamatosan viták kereszttüzében áll, erre reagálva az OpenAI például kénytelen volt bevezetni bizonyos biztonsági korlátozásokat a ChatGPT-ben, hogy védje a fiatalokat, miután egy tinédzser öngyilkossága miatt per indult ellene. A szülők azzal vádolják a céget, hogy a ChatGPT asszisztált a 16 éves fiuk öngyilkosságához.

Kezdőlap    Tech    A YouTube és a TikTok állandó pörgetése egyenértékűvé vált a levegővétellel

youtube

mesterséges intelligencia

tiktok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: nem minden kétkedő ugyanazért ellenzi a NATO fegyvervásárlási tervét

Elemző: nem minden kétkedő ugyanazért ellenzi a NATO fegyvervásárlási tervét

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint a szövetségeseknek havonta legalább egymilliárd dollárt kell félretenniük Ukrajna amerikai fegyvervásárlásainak finanszírozására. Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője az InfoRádióban elmondta: a szövetség megosztott, egyes országok a békét sürgetik, míg mások jelentős összegekkel támogatnák a háború folytatását.
 

Szijjártó Péter szerint a NATO-főtitkár pálfordulása egyértelmű jel

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Globális eladási hullám a tőzsdéken

Globális eladási hullám a tőzsdéken

Európában ma óvatos emelkedést láthattunk, az USA-ban pedig folytatódik az AI-papírok lejtmenete,a tegnapi Oracle-zuhanás után ma a Broadcom részvényét büntetik elsősorban a befektetők - a cég szerint a mesterséges intelligenciához köthető bevételek növekvő súlya rontani fogja a profitmarzsokat a jövőben. A koraesti órákban egyre nagyobb lett az eladói nyomás a piacokon: a három vezető amerikai részvényindex mind mínuszban van, de a korábban nagyot emelkedő arany és ezüst is lefordult, miközben a kriptodevizák és az olaj árfolyama is esik. Pánik egyelőre nincs, széleskörű esés, korrekció viszont van.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kemény üzenetet küldött a magyar gazdaságnak Brüsszel: baj lehet ebből 2026-ban

Kemény üzenetet küldött a magyar gazdaságnak Brüsszel: baj lehet ebből 2026-ban

Az Európai Bizottság gazdasági biztosa figyelmeztetést adott ki Magyarország és Málta számára a költségvetési hiánycélok be nem tartásának kockázata miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EU backs indefinite freeze on Russia's frozen cash ahead of loan plan for Ukraine

EU backs indefinite freeze on Russia's frozen cash ahead of loan plan for Ukraine

After almost four years of Russia's full-scale war, Kyiv is running out of cash, and needs an estimated €135.7bn over the next two years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 12. 20:08
Az alacsony vízállás miatt megfeneklett egy uszály a Dunán
2025. december 12. 19:57
Lantos Csaba: a paksi bővítés sem lesz elég, 2030 közepére már kell egy SMR
×
×
×
×