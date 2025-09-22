ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.66
usd:
331.57
bux:
99653.26
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA 2025. augusztus 13-án közreadott felvételén Kim Dzsongun észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt főtitkára, a Nemzetvédelmi Bizottság első elnöke telefonbeszélgetést folytat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel augusztus 12-én.
Nyitókép: MTI/AP/KCNA/KNS

Enyhülés? Kína és Észak-Korea is váratlan békülékenységet mutat az Egyesült Államokkal

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Kína vasárnap hat év után először látott vendégül amerikai képviselőházi delegációt, a kormányfő fogadta a képviselőket. Kim Dzsongün észak-koreai vezető bejelentette: kész tárgyalni az Egyesült Államokkal.

Vasárnap hat év után először látogatott Kínába amerikai képviselőházi delegáció, hogy a világ két legnagyobb gazdasága közötti feszültségek enyhítéséről és a kétoldalú kapcsolatok újraindításáról tárgyaljon.

A kétpárti amerikai delegációt Adam Smith demokrata képviselő vezette, aki a kínai miniszterelnökkel, Li Csianggal folytatott megbeszélésén elmondta, hogy mindkét országnak van tennivalója a kapcsolataik erősítése terén. Nem lehet hat-hét év a látogatások között, több ilyen találkozóra van szükség, és "reméljük, hogy ez a látogatás megtöri a jeget" - jelentette ki Smith.

Kínai kormányfő: készek vagyunk az együttműködésre az Egyesült Államokkal

„A Kína és az Egyesült Államok közötti stabil kapcsolatok fenntartása mindkét fél közös érdekeit szolgálja” – fogalmazott a találkozó során Li Csiang kínai kormányfő.

„Készek vagyunk az együttműködésre az Egyesült Államokkal, egymás tiszteletben tartásával, békés egymás mellett élés és kölcsönösen előnyös partnerség előmozdítása mellett” – hangsúlyozta. Hozzátette: a két országnak partnereknek kell lenniük a közös fejlődés érdekében, és kiemelte a folyamatos párbeszéd és együttműködés fontosságát is a fennálló vitás kérdések rendezésében.

Az amerikai hivatalos nyilatkozatok szerint a Smith vezette delegáció több területen is szorosabb együttműködésre tett javaslatot, köztük a diplomáciai és katonai párbeszéd újraindítására, a fentanil-kereskedelem visszaszorítására, valamint egy nemzetközi mesterséges intelligencia-szabályozási keretrendszer kialakítására.

A képviselők vasárnapi pekingi látogatása 2019 óta az első volt, miután a koronavírus-járvány, valamint a két ország közötti nézeteltérések és a kapcsolatok gyors romlása miatt 2020-ban véget értek a hivatalos képviselőházi látogatások. Az elmúlt években több szenátusi delegáció járt Pekingben, köztük 2023 októberében Chuck Schumer demokrata szenátor vezetésével. A képviselőház azonban 2019 óta most először képviseltette magát hivatalosan Kínában.

Pénteken két órát beszélt Donald Trump és Hszi Csin-ping

A találkozóra röviddel azután került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök múlt pénteken telefonon egyeztettek, többek között a TikTok közösségi videóalkalmazást is érintő kérdésekről. Trump a beszélgetés után kijelentette, hogy október végén várhatóan Dél-Koreában személyesen is találkozik Hszivel egy regionális gazdasági csúcstalálkozón, majd 2026 elején Kínába is ellátogat.

Váratlanul békülékeny beszédet mondott Kim Dzsongun

Észak-Korea vezetője, Kim Dzsongün jelezte, hogy elvileg hajlandó tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államok kormányával, ha Washington feladja Phenjan nukleáris leszerelésének követelését - jelentette hétfőn az állami média.

„Amennyiben az Egyesült Államok feladja abszurd megszállottságát, hogy minket atommentesít... és valódi békés együttélést akar, akkor nincs okunk arra, hogy ne üljünk le tárgyalni az Egyesült Államokkal– – hangoztatta Kim vasárnap egy parlamenti beszédében.

Hangoztatta: „kedves emlékei vannak” Donald Trump amerikai elnökről – írta a KCNA állami hírügynökség.

Hangsúlyozta, hogy országa soha nem adja fel nukleáris fegyvereit, és nem hagyja magát szankciókkal nyomás alá helyezni. „A világ már jól tudja, mit tesz az Egyesült Államok, miután rákényszerít egy országot, hogy adja fel nukleáris fegyvereit és leszereli azokat” – mondta.

Első hivatali ideje alatt Trump nem hagyományos politikát folytatott Észak-Koreával szemben, és több alkalommal is találkozott Kimmel, hogy elérje Phenjan nukleáris leszerelését. Augusztusban Trump dicsérte „nagyon jó” kapcsolatát Kimmel, és érdeklődést mutatott egy újabb találkozó iránt. Az amerikai kormány ugyanakkor ragaszkodik ahhoz a céljához, hogy Észak-Korea teljes mértékben leszerelje nukleáris fegyvereit.

Kim kijelentései alig több mint egy hónappal Donald Trump dél-koreai látogatása előtt hangzottak el, aki az APEC (Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés) csúcstalálkozóra érkezik a kelet-ázsiai országba.

Kezdőlap    Külföld    Enyhülés? Kína és Észak-Korea is váratlan békülékenységet mutat az Egyesült Államokkal

kína

egyesült államok

donald trump

észak-korea

hszi csin-ping

kim dzsongun

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump Charlie Kirk búcsúztatásán: „megölték, mert elmondta az igazságot”

Donald Trump Charlie Kirk búcsúztatásán: „megölték, mert elmondta az igazságot”

Az amerikai elnök a legmagasabb polgári kitüntetést adományozta Charlie Kirknek, akit a glendale-i stadionban, sok tízezer ember előtt megtartott gyászszertartás után szűk családi körben temetnek majd el.
 

Erika Kirk, az özvegy megrázó beszéde Charlie Kirk búcsúztatásán: „láttam utána a testét”

Váratlan dolog történt Donald Trump és Elon Musk között Charlie Kirk búcsúztatásán – videó

Donald Trump megdöbbentően éles dolgokat is mondott Charlie Kirk búcsúztatásán

FBI-igazgató Charlie Kirk haláláról: több elmélet is van, helyszíni kézjelzéseket is vizsgálnak

Hatalmas a tömeg a lelőtt konzervatív aktivista temetésén

Budapesten is égtek a mécsesek Charlie Kirkért

VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Vasárnap a Baltikum fölött járőröző német és svéd vadászgépek fogtak orosz gépeket, ezúttal nemzetközi légtérben. Észtország kérésére hétfőn, magyar idő szerint délután négykor az ENSZ Biztonsági Tanácsa, kedden pedig a NATO ül össze megvitatni a légtérsértéseket. Ukrajnában az orosz csapatok lassan, de biztosan haladnak előre Donyeck megyében, a drónok pedig Zaporizzsját támadták az éjszaka folyamán. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Dúl a fapados háború: ennek most tényleg örülhetnek a magyar utazók

Dúl a fapados háború: ennek most tényleg örülhetnek a magyar utazók

A diszkont légitársaságok versenye új helyszínre, Pozsonyba helyeződik át ősztől, miközben Bécs veszít jelentőségéből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK warns Israel not to retaliate against Palestinian statehood push

UK warns Israel not to retaliate against Palestinian statehood push

Yvette Cooper spoke to the BBC as France and more countries prepare to follow the UK and recognise Palestinian statehood.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 09:36
Leállt egy egész ország a szupertájfun miatt
2025. szeptember 22. 09:24
Fordulat Németországban: 2011 óta először csökken a menekültek száma
×
×
×
×