Enyhülés? Kína és Észak-Korea is váratlan békülékenységet mutat az Egyesült Államokkal

Vasárnap hat év után először látogatott Kínába amerikai képviselőházi delegáció, hogy a világ két legnagyobb gazdasága közötti feszültségek enyhítéséről és a kétoldalú kapcsolatok újraindításáról tárgyaljon.

A kétpárti amerikai delegációt Adam Smith demokrata képviselő vezette, aki a kínai miniszterelnökkel, Li Csianggal folytatott megbeszélésén elmondta, hogy mindkét országnak van tennivalója a kapcsolataik erősítése terén. Nem lehet hat-hét év a látogatások között, több ilyen találkozóra van szükség, és "reméljük, hogy ez a látogatás megtöri a jeget" - jelentette ki Smith.

Kínai kormányfő: készek vagyunk az együttműködésre az Egyesült Államokkal

„A Kína és az Egyesült Államok közötti stabil kapcsolatok fenntartása mindkét fél közös érdekeit szolgálja” – fogalmazott a találkozó során Li Csiang kínai kormányfő.

„Készek vagyunk az együttműködésre az Egyesült Államokkal, egymás tiszteletben tartásával, békés egymás mellett élés és kölcsönösen előnyös partnerség előmozdítása mellett” – hangsúlyozta. Hozzátette: a két országnak partnereknek kell lenniük a közös fejlődés érdekében, és kiemelte a folyamatos párbeszéd és együttműködés fontosságát is a fennálló vitás kérdések rendezésében.

Az amerikai hivatalos nyilatkozatok szerint a Smith vezette delegáció több területen is szorosabb együttműködésre tett javaslatot, köztük a diplomáciai és katonai párbeszéd újraindítására, a fentanil-kereskedelem visszaszorítására, valamint egy nemzetközi mesterséges intelligencia-szabályozási keretrendszer kialakítására.

A képviselők vasárnapi pekingi látogatása 2019 óta az első volt, miután a koronavírus-járvány, valamint a két ország közötti nézeteltérések és a kapcsolatok gyors romlása miatt 2020-ban véget értek a hivatalos képviselőházi látogatások. Az elmúlt években több szenátusi delegáció járt Pekingben, köztük 2023 októberében Chuck Schumer demokrata szenátor vezetésével. A képviselőház azonban 2019 óta most először képviseltette magát hivatalosan Kínában.

Pénteken két órát beszélt Donald Trump és Hszi Csin-ping

A találkozóra röviddel azután került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök múlt pénteken telefonon egyeztettek, többek között a TikTok közösségi videóalkalmazást is érintő kérdésekről. Trump a beszélgetés után kijelentette, hogy október végén várhatóan Dél-Koreában személyesen is találkozik Hszivel egy regionális gazdasági csúcstalálkozón, majd 2026 elején Kínába is ellátogat.

Váratlanul békülékeny beszédet mondott Kim Dzsongun

Észak-Korea vezetője, Kim Dzsongün jelezte, hogy elvileg hajlandó tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államok kormányával, ha Washington feladja Phenjan nukleáris leszerelésének követelését - jelentette hétfőn az állami média.

„Amennyiben az Egyesült Államok feladja abszurd megszállottságát, hogy minket atommentesít... és valódi békés együttélést akar, akkor nincs okunk arra, hogy ne üljünk le tárgyalni az Egyesült Államokkal– – hangoztatta Kim vasárnap egy parlamenti beszédében.

Hangoztatta: „kedves emlékei vannak” Donald Trump amerikai elnökről – írta a KCNA állami hírügynökség.

Hangsúlyozta, hogy országa soha nem adja fel nukleáris fegyvereit, és nem hagyja magát szankciókkal nyomás alá helyezni. „A világ már jól tudja, mit tesz az Egyesült Államok, miután rákényszerít egy országot, hogy adja fel nukleáris fegyvereit és leszereli azokat” – mondta.

Első hivatali ideje alatt Trump nem hagyományos politikát folytatott Észak-Koreával szemben, és több alkalommal is találkozott Kimmel, hogy elérje Phenjan nukleáris leszerelését. Augusztusban Trump dicsérte „nagyon jó” kapcsolatát Kimmel, és érdeklődést mutatott egy újabb találkozó iránt. Az amerikai kormány ugyanakkor ragaszkodik ahhoz a céljához, hogy Észak-Korea teljes mértékben leszerelje nukleáris fegyvereit.

Kim kijelentései alig több mint egy hónappal Donald Trump dél-koreai látogatása előtt hangzottak el, aki az APEC (Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés) csúcstalálkozóra érkezik a kelet-ázsiai országba.