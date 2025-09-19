Személyesen rendezheti vitáit Donald Trump és Hszi Csin-ping

A június óta első telefonbeszélgetésről a kínai állami Hszinhua hírügynökség „pragmatikus, pozitív és konstruktív” párbeszédként számolt be. A legfőbb témák között szerepelt a TikTok jövője, a kereskedelmi kapcsolatok javításának, valamint az Ukrajnában zajló háború befejezésének lehetősége.

Donald Trump a közösségi médiában közzétett üzenetében hangsúlyozta, hogy előrelépés történt több fontos ügyben, köztük a TikTok-megállapodásban, a kereskedelmi viták terén, a fentanil visszaszorításában, valamint az ukrajnai háború mielőbbi befejezésének szükségességében.

Az amerikai elnök közölte, hogy személyes találkozóban állapodtak meg kínai partnerével októberben a dél-koreai APEC-csúcson. Bejelentette egyúttal, hogy a jövő év elején ő maga Kínába, Hszi pedig ezt követően az Egyesült Államokba látogat.

A Hszinhua kínai állami hírügynökség beszámolója szerint Hszi Csin-ping a TikTok-üggyel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a kínai kormány tiszteletben tartja a vállalatok akaratát, és támogatja, ha egy „piacalapú” megállapodásra jutnak a kínai törvényekkel is összhangban.

Az amerikai Kongresszus korábban arra kötelezte a TikTok kínai tulajdonosát, hogy adja le amerikai leányvállalatát, különben a platform használatát betiltják az Egyesült Államokban.

Hszi szerint az Egyesült Államoknak kerülni kellene az egyoldalú kereskedelmi korlátozásokat, amelyek alááshatják a már zajló többkörös tárgyalások eredményességét. Emellett felszólította az amerikai felet, hogy biztosítson nyitott, igazságos és megkülönböztetésmentes üzleti környezetet a kínai vállalatok számára.