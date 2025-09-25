A Microsoft forradalmasíthatta a processzohűtést, komoly változásokat hozhat a fejlesztés

A mesterséges intelligencia működtetése hatalmas mennyiségű energiát igényel, nem véletlen tehát, hogy több techvállalat is saját atomerőmű építésében gondolkodik. Azonban amíg ez nem valósul meg, az MI működtetése is jelentős mennyiségű szén-dioxid légkörbe jutásával jár.

Az energia nagy része a GPU-k működtetésére megy el, de jelentős mennyiségű energia kell a rendszer hűtéséhez is – írja a hvg.hu. A Microsoft ezen a téren ígér változást: egy olyan új hűtési megoldást, ami sokkal hatékonyabb a mostaniaknál.

A vállalat új módszere az úgynevezett mikrofluidikán alapul, ami ugyan régóta ismert, de nehezen megvalósítható.

A Microsoft állítása szerint ez a megközelítés háromszor jobb hűtést eredményezhet a chipek számára, mint a jelenlegi technológiák.

Az adatközpontok zöme jelenleg a hideg lemezes hűtési megoldásra támaszkodik. Bár ez bizonyos fokig hatékony, a lemezeket több anyagréteg választja el a hőforrástól, ami korlátozza a teljesítményüket. Sashi Majety, a Microsoft programmenedzsere szerint ha az adatközpontok öt év múlva még mindig erre a megoldásra támaszkodnak, akkor problémát jelenthet a működtetésük.

A mikrofluidikával ellenben a hűtőfolyadék lényegesen közelebb van a hőforráshoz, így a feladatát is hatékonyabban képes ellátni. Ennek lényege, hogy apró, fonalszerű csatornákon át vezetik át a folyadékot, az irányításról pedig mesterséges intelligencia gondoskodik.

A Microsoft ehhez a természetet hívta segítségül, a csatornahálózat ugyanis egy levél erezetére, vagy épp egy pillangó szárnyára emlékeztet.

Az új megoldás 65 százalékkal is csökkentheti a szilícium maximális hőmérséklet-emelkedését a GPU-n belül, bár ez a terheléstől és a chip típusától is függ. Emellett olcsóbbá is válhat az üzemeltetés, lévén kevesebb energiát igényel a hűtés.