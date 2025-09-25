ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.45
usd:
333.14
bux:
98376.68
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

A Microsoft forradalmasíthatta a processzohűtést, komoly változásokat hozhat a fejlesztés

Infostart

Az eddigieknél jóval hatékonyabb hűtési technológia szignifikánsan csökkentheti az energiafogyasztást.

A mesterséges intelligencia működtetése hatalmas mennyiségű energiát igényel, nem véletlen tehát, hogy több techvállalat is saját atomerőmű építésében gondolkodik. Azonban amíg ez nem valósul meg, az MI működtetése is jelentős mennyiségű szén-dioxid légkörbe jutásával jár.

Az energia nagy része a GPU-k működtetésére megy el, de jelentős mennyiségű energia kell a rendszer hűtéséhez is – írja a hvg.hu. A Microsoft ezen a téren ígér változást: egy olyan új hűtési megoldást, ami sokkal hatékonyabb a mostaniaknál.

A vállalat új módszere az úgynevezett mikrofluidikán alapul, ami ugyan régóta ismert, de nehezen megvalósítható.

A Microsoft állítása szerint ez a megközelítés háromszor jobb hűtést eredményezhet a chipek számára, mint a jelenlegi technológiák.

Az adatközpontok zöme jelenleg a hideg lemezes hűtési megoldásra támaszkodik. Bár ez bizonyos fokig hatékony, a lemezeket több anyagréteg választja el a hőforrástól, ami korlátozza a teljesítményüket. Sashi Majety, a Microsoft programmenedzsere szerint ha az adatközpontok öt év múlva még mindig erre a megoldásra támaszkodnak, akkor problémát jelenthet a működtetésük.

A mikrofluidikával ellenben a hűtőfolyadék lényegesen közelebb van a hőforráshoz, így a feladatát is hatékonyabban képes ellátni. Ennek lényege, hogy apró, fonalszerű csatornákon át vezetik át a folyadékot, az irányításról pedig mesterséges intelligencia gondoskodik.

A Microsoft ehhez a természetet hívta segítségül, a csatornahálózat ugyanis egy levél erezetére, vagy épp egy pillangó szárnyára emlékeztet.

Az új megoldás 65 százalékkal is csökkentheti a szilícium maximális hőmérséklet-emelkedését a GPU-n belül, bár ez a terheléstől és a chip típusától is függ. Emellett olcsóbbá is válhat az üzemeltetés, lévén kevesebb energiát igényel a hűtés.

Kezdőlap    Tech    A Microsoft forradalmasíthatta a processzohűtést, komoly változásokat hozhat a fejlesztés

technológia

energia

microsoft

hűtés

mesterséges intelligencia

adatközpont

processzor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zelenszkij szerint teljes kudarc a budapesti memorandum, Volgográdra csaptak le az ukránok – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Zelenszkij szerint teljes kudarc a budapesti memorandum, Volgográdra csaptak le az ukránok – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT) mondott beszédében azt mondta, az 1994-es budapesti memorandumról kiderült, hogy csak „fecsegés”, elbukott, ezért Ukrajna a „tettre készek koalíciójával” együtt új biztonsági architektúrát épít – írja az Ukrajinszka Pravda. Több robbanás is volt a nap folyamán Volgográd megyében, Oroszországban – az ukrán haderő drónokkal támadta a térséget. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?

Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?

Kiss Péter: lenne tér a kamatvágásra, de az MNB inkább stabilan tarthatja a forintot a stabil alapkamattal, a magyar gazdaság jövőre 3 százalékkal nőhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Colombia's president calls US attacks on alleged drug boats 'act of tyranny'

Colombia's president calls US attacks on alleged drug boats 'act of tyranny'

Gustavo Petro told the BBC that "there is no need to kill anyone" in efforts to crackdown on maritime drug smuggling.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 04:45
Szörnyűséges állapotok a tatabányai horgásztavaknál – képek
2025. szeptember 25. 04:15
Egy határozott vélemény: kinek jobb a négy évszakos gumi és ki kerülje el inkább?
×
×
×
×