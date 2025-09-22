Ez fájni fog a pártoknak: a Google a mai nappal betiltotta a politikai hirdetéseket

A Google felületeiről ma eltűnnek a politikai hirdetések az Európai Unió tagállamaiban. A lépés az Európai Unió új, október 10-én hatályba lépő szabályozásához kapcsolódik, amely átláthatósági követelményeket ír elő: a politikai hirdetéseknek egyértelműen jelezniük kell szponzorukat, a választást vagy népszavazást, amelyhez kapcsolódnak, valamint a kifizetett összegeket és a célzási módszereket. A szabályozás szigorítja az adatgyűjtést is a reklámok kapcsán – írja a Telex.

A Google 2025. szeptember 22-étől minden politikai hirdetést leállít az Európai Unió területén. A változásról a cég csak egy rövid közleményben értesítette a hirdetőket, a pontos részletek még nem ismertek. Például nem világos az sem, hogy a már futó kampányokat érinti-e a szigorítás, illetve az sem tudható, hogy az időzónák hogyan befolyásolják a tiltás életbe lépését.

A Google már tavaly jelezte, hogy a politikai hirdetések megszüntetésére készül a YouTube-on és az AdSense platformon, amely milliárdokat hoz a cégnek, hiszen 2024-ben 264,6 milliárd dollár bevételt könyvelt el hirdetésekből. A Meta – a Facebook anyavállalata – is hasonló intézkedésre készül a következő hetekben, tehát tovább csökken a politikai hirdetéseket megjelenítő felületek száma.

A lap megjegyzi: a politikai hirdetések betiltása az említett felületeken érzékenyen érintheti a magyar pártokat is, hiszen kevesebb embert érhetnek el üzeneteikkel, és a kampány hatékonyságát is negatívan befolyásolhatja az intézkedés.