ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.07
usd:
310.72
bux:
150755.02
2026. augusztus 26. szerda Izsó
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: NASA

Valami egészen különleges indul az űrbe – magyar szakember is dolgozott rajta

Infostart / MTI

A NASA várhatóan vasárnap indítja útnak a sötét energiát, sötét anyagot és exobolygókat is kutató új távcsövét, amelynek fejlesztésén magyar szakember is dolgozott.

A Nancy Grace Roman Űrtávcsövet, amely széles látómezővel kutatja az űr szerkezetét, összetételét és fejlődését, a NASA floridai Kennedy Űrközpontjából indulva egy SpaceX Falcon Heavy rakéta állítja pályára.

A Roman az 1990-ben indított Hubble Űrtávcső és a 2021-ben indított James Webb Űrtávcső utódja, és olyan képességekkel rendelkezik, amelyek tovább bővíthetik a két, továbbra is működő úttörő obszervatórium által szerzett ismereteket. A projekt mintegy 4 milliárd dollárból valósult meg az amerikai űrkutatási hivatal közlése szerint.

Az új űrteleszkóp fejlesztésében magyar szakember is kulcsszerepet játszott: Detre Örs Hunor fizikus és csillagász a James Webb űrteleszkóp mellett a Roman egyik fontos technológiai fejlesztésén is dolgozott – tájékoztatta az MTI-t szerdán a Student Spacelab Network. A közleményben kiemelték, hogy az új űrtávcső az exobolygók kutatásában is fontos szerepet kaphat, mivel Coronagraph Instrument (CGI) tudományos műszere a csillagok vakító fényének elnyomásával lehetővé teheti a körülöttük keringő halvány bolygók közvetlen megfigyelését.

„A CGI műszer mechanikáinak megépítésével a NASA a németországi Max Planck Csillagászati Intézetet bízta meg, ahol az űrműszerek legkritikusabb elemeinek számító mechanikák fejlesztésében Detre Örs Hunor a koncepció és a prototípusok kialakításán dolgozott, feladata volt a mechanika tesztlaboratóriumának felépítése, vezetése” – írták a közleményben, hozzátéve, hogy a tesztlabort később a kvalifikációs és a repülési modell méréseihez is használták.

A Student Spacelab Network program az űrkutatás és az űrtechnológia világát gyakorlati élményeken keresztül teszi elérhetővé a fiatalok számára.

A Roman a közlemény szerint legkorábban magyar idő szerint augusztus 30-án, 13 óra 26 perckor indulhat el a küldetésére.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Valami egészen különleges indul az űrbe – magyar szakember is dolgozott rajta

űrtávcső

csillagászat

nasa

sötét anyag

exobolygó

sötét energia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.27. csütörtök, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egészen elképesztő, ami az Nvidinál történik - Itt az újabb rekord

Egészen elképesztő, ami az Nvidinál történik - Itt az újabb rekord

A szerdai piaczárást követően publikálta második negyedéves gyorsjelentését az Nvidia. A vállalat ismét alaposan megverte az előzetes várakozásokat. A 2027-es pénzügyi év második negyedévét 96,2 milliárd dolláros bevétellel zárta, ami éves alapon 106 százalékos növekedést jelent. Ennél is fontosabb, hogy a vállalat a következő negyedévre 108 milliárd dolláros árbevételt ígér, ami közel 4 milliárd dollárral magasabb a piaci konszenzusnál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Családi pótlék utalás 2026 szeptember: itt vannak a hivatalos folyósítási dátumok

Családi pótlék utalás 2026 szeptember: itt vannak a hivatalos folyósítási dátumok

Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék, vannak azonban kivételes hónapok.

BBC
Business Sport Travel Science
Flash flood on Nepal-Tibet border kills more than 150, with hundreds of tourists missing

Flash flood on Nepal-Tibet border kills more than 150, with hundreds of tourists missing

Nepal's tourist board says the missing tourists include 133 from India, 54 from the US, and 33 from the UK, as well as more than 100 from Nepal itself.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 26. 07:12
Még az új iPhone-ok előtt villanthat az Apple
2026. augusztus 26. 06:36
Rosszul lesz az utas, ha autóban mobilozik – már erre is van megoldás
×
×