Valami egészen különleges indul az űrbe – magyar szakember is dolgozott rajta

A Nancy Grace Roman Űrtávcsövet, amely széles látómezővel kutatja az űr szerkezetét, összetételét és fejlődését, a NASA floridai Kennedy Űrközpontjából indulva egy SpaceX Falcon Heavy rakéta állítja pályára.

A Roman az 1990-ben indított Hubble Űrtávcső és a 2021-ben indított James Webb Űrtávcső utódja, és olyan képességekkel rendelkezik, amelyek tovább bővíthetik a két, továbbra is működő úttörő obszervatórium által szerzett ismereteket. A projekt mintegy 4 milliárd dollárból valósult meg az amerikai űrkutatási hivatal közlése szerint.

Az új űrteleszkóp fejlesztésében magyar szakember is kulcsszerepet játszott: Detre Örs Hunor fizikus és csillagász a James Webb űrteleszkóp mellett a Roman egyik fontos technológiai fejlesztésén is dolgozott – tájékoztatta az MTI-t szerdán a Student Spacelab Network. A közleményben kiemelték, hogy az új űrtávcső az exobolygók kutatásában is fontos szerepet kaphat, mivel Coronagraph Instrument (CGI) tudományos műszere a csillagok vakító fényének elnyomásával lehetővé teheti a körülöttük keringő halvány bolygók közvetlen megfigyelését.

„A CGI műszer mechanikáinak megépítésével a NASA a németországi Max Planck Csillagászati Intézetet bízta meg, ahol az űrműszerek legkritikusabb elemeinek számító mechanikák fejlesztésében Detre Örs Hunor a koncepció és a prototípusok kialakításán dolgozott, feladata volt a mechanika tesztlaboratóriumának felépítése, vezetése” – írták a közleményben, hozzátéve, hogy a tesztlabort később a kvalifikációs és a repülési modell méréseihez is használták.

A Student Spacelab Network program az űrkutatás és az űrtechnológia világát gyakorlati élményeken keresztül teszi elérhetővé a fiatalok számára.

A Roman a közlemény szerint legkorábban magyar idő szerint augusztus 30-án, 13 óra 26 perckor indulhat el a küldetésére.