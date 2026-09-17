Olvasással pénzt keresni? Igen, ez is lehetséges

Szingapúr kísérleti programot indít, melynek keretében kisebb pénzösszeget is fizet azoknak, akik egy kormányzati oldalon rögzítik, mennyi időt töltenek olvasással – írja a CNN híradása nyomán a 24.hu.

A programmal arra próbálják rávenni a lakosságot, hogy a rövid, semmitmondó online tartalmak végtelen görgetése helyett olvassanak inkább irodalmat. Melissa Tam, a Szingapúri Nemzeti Könyvtári Testület vezetője azt mondta: „Miközben a rövid videós tartalmak segítenek abban, hogy naprakészek maradjunk, a hosszabb szövegek olvasása erősíti a figyelmet, a kritikus gondolkodást és a képzelőerőt.”

A kezdeményezés játékos módon igyekszik ösztönözni az embereket az olvasásra. Meggazdagodni viszont nem lehet belőle: legalább 15 percet kell olvasni ahhoz, hogy 20 virtuális érmét kapjon valaki. Ha ebből 1000 darab összegyűlt, azt be lehet váltani az egydolláros jutalomhoz. További kikötés, hogy naponta csak egy olvasási alkalmat lehet rögzíteni.

A kormányzat bízik benne, hogy az olvasási hajlandóság pontokkal történő követése és szerény jutalmazása motiválóan hat az emberekre egy olyan időszakban, amikor világszerte visszaszorulóban vannak az olvasási szokások.

A Nemzeti Könyvtári Testület szerint a visszajelzések alapján új funkciókkal és fejlesztésekkel bővítik majd a kezdeményezést. Az olvasók emellett egy jótékonysági akcióban is részt vehetnek: a szervezet idén 7,5 millió olvasással töltött perc összegyűjtését reméli, amivel akár 118 300 dollár, azaz 150 ezer szingapúri dollár adományt is előteremthetnek.

Persze vannak, akik kritikusan állnak a dologhoz, és úgy vélik, az embereknek egyszerűen azért kellene olvasniuk, mert szeretnek olvasni. Egy szingapúri könyvklub vezetője, Ashley Chia azt nyilatkozta: „Ha Szingapúr olvasó kultúrát akar kialakítani, talán nem az az egyetlen mérce, hogy az emberek napi 15 percet olvasnak-e. Az is számít, hogy kíváncsibb olvasókká válunk-e. Olyan dolgokat is olvasunk-e, amelyek nem azonnal hozzáférhetők vagy közvetlenül hasznosak számunkra.”