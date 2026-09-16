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Donald Trump amerikai elnök a zöld zászlót lengetve elidítja az IndyCar amerikai gyorsasági autóverseny elsõ washingtoni futamát 2026. augusztus 23-án. Mellette a felesége, Melania Trump (j), a fia, Donald Trump Jr. (b2) és a felesége, Bettina Trump (b). A versenyt az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából rendezték a fõvárosban.
Nyitókép: MTI/AP/The New York Times

Vizsgálat indul, Putyin elnök barátja fizethette Trump fia lagziját a Bahamákon

Infostart / MTI

Az amerikai képviselőház demokrata tagjai kongresszusi vizsgálatot indítottak, amiért egy orosz oligarcha, a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség elnöke több százezer dollárt költött Donald Trump elnök fiának idei esküvői rendezvényeire.

A demokraták lépésére azt követően került sor, hogy a ProPublica amerikai oknyomozó hírportál arról számolt be: Umar Kremljov, egy vagyonos orosz üzletember, a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség elnöke májusban a Bahamákon tartott esküvői rendezvényeket finanszírozott Donald Trump Jr. számára.

Trump Jr. újdonsült felesége, Bettina Trump Instagram-posztban erősítette meg a rendkívül nagylelkű esküvői ajándék tényét, de azt gyorsan hozzátette, hogy Umar Kremljov nem magát az esküvőt finanszírozta, hanem két party-t adott az esküvő után.

Az ABC News cikke szerint Todd Blanche amerikai igazságügyi miniszter nem kíván vizsgálatot indítani az ügyben arra hivatkozva, hogy sem Trump elnök, sem a család más tagjai nem ismerik Kremljovot. „Az elnök fia azt mondta, hogy az illető nagyon közeli barátja, és hogy az esküvője hétvégéjén elfogadta az ajándékot. Amikor azt mondják, hogy ez az ember Putyin barátja, azt sem tudom, hogy ez igaz-e. Nincs semmilyen információm.”

Robert Garcia, a képviselőházi felügyeleti és kormányzati reformbizottság vezető demokrata tagja egy közösségimédia-bejegyzésben azt a kérdést vetette fel,

miért támogatja anyagilag egy orosz oligarcha és Vlagyimir Putyin orosz elnök barátja Trump elnök fiát, és mit vár ezért cserébe?

Chuck Schumer New York-i demokrata szenátusi frakcióvezető korruptnak, önösnek és az Egyesült Államok nemzetbiztonságát veszélyeztetőnek nevezte az orosz üzletember esküvői ajándékát. Chuck Schumer a szenátusban elmondott beszédében hozzátette: „egy orosz oligarcháról van szó, nem csupán egy unokatestvérről, aki ajándékot ad” A frakcióvezető szerint

egy esküvői ajándék megvesztegetés egy külföldi autokrata részéről.

Trump Jr. orosz kapcsolatai korábban is vizsgálatok tárgyát képezték. A 2016-os választási kampány idején a Trump Towerben Natalja Veszelnyickaja orosz ügyvéddel a találkozója komoly figyelmet kapott a szövetségi és kongresszusi vizsgálatok során, amelyek azt vizsgálták, hogy Donald Trump kampánystábja összejátszott-e Oroszországgal a választás befolyásolása érdekében.

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Kezdőlap    Külföld    Vizsgálat indul, Putyin elnök barátja fizethette Trump fia lagziját a Bahamákon

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