Rumlis a telek? Még egy utolsót harapnak a szúnyogok

Ezen a héten több Balaton-parti településen, a Dráva mentén és Kaposvárott lesz szúnyoggyérítés, erről tájékoztatta az InfoRádiót Mukics Dániel OKF-szóvivő.

Összesen 38 településen kell beavatkozni ezen a héten, települések belterületén lehet majd késő este és éjszaka a gyérítést végző platós kisteherautókkal találkozni.

Ha az időjárás nem változik, akkor kijelenthető, hogy lassan a végéhez közeledik az idei szúnyoggyérítés. Az egész évet nézve szerinte sokkal visszafogottabb beavatkozásra volt szükség idén, mint a korábbi években. De miért is?

Az őshonos szúnyogfajok az aszály miatt alig jelentettek problémát,

a folyók árterei nem kerültek víz alá,

nem voltak hatalmas esőzések, amelyek után pocsolyák milliói maradtak volna, amelyekben a szúnyogok ki tudnak fejlődni, így szúnyoggal is alig találkoztunk.

Viszont a nyár közepétől megjelentek – főleg kertes házas övezetekben – az ázsiai tigrisszúnyogok, ezek is elsősorban lokálisan jelentettek problémát.

„Ez a szúnyogfaj kifejezetten emberközeli életmódot folytat, nagyon pici az élettere, egy 100 méteres sugarú körben élik le az életüket, így előfordult, hogy

volt olyan település, amelynek csak egy utcáját érintette a szúnyogártalom,

ott viszont rengeteg szúnyog volt, egy utcával lejjebb viszont egy szúnyoggal sem lehetett találkozni” – számolt be róla.

Az ilyen különleges helyzetekben a tigrisszúnyogok ellen a biológiai védekezés nem megvalósítható, épp azért, mert magántelkeken fejlődnek, és nem lehet minden kerti vödröt, hordót, vizes gumiabroncsot feltárni, ezeket biológiai készítményekkel kezelni, a tigrisszúnyogoknál csak a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre van központi lehetőség.

Egyénileg viszont értelemszerűen van mit tennünk a kertben. Tehát, hogyha van egy vizes hordó, bármilyen tárgy a kertben, amelyben egy esőzés, egy locsolás után megáll a víz, ezeket érdemes felszámolni, mert ugyan lehűl az idő, lelassul nagymértékben a szúnyogok fejlődése, de azért még ősszel is ki tudnak fejlődni a rumlis telkeken.

Ha most jönne egy esősebb idő, csak akkor kéne tartanunk inváziótól, ha az melegedéssel járna, de erre ősszel már aligha lesz esély Mukics Dániel szerint.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.