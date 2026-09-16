Megszavazták: új díjat fizetnek az EU-n kívüli webáruházak

A közlemény szerint a most elfogadott új szabályok kezelési díjat írnak elő minden olyan árucikkre, amelyet nem uniós webáruházakból vásárolnak, és közvetlenül az uniós fogyasztóknak küldenek. Ez hozzájárul az egyedi csomagok áradatának kezelésével járó, egyre növekvő költségek fedezéséhez – írja a Telex összefoglalója.

A kezelési díjat ugyanaz a szervezet fizeti meg, amely az adott csomaghoz kapcsolódó egyéb vámdíjak megfizetéséért is felelős, így elkerülhető, hogy a költségeket a fogyasztókra hárítsák.

A kezelési díj pontos összegét az Európai Bizottság határozza meg, és azt kétévente felülvizsgálják, hogy arányban maradjon a tényleges költségekkel. A tagállamok legkésőbb 2026. november 1-jétől kezdik el beszedni a díjat.

Más szabályokat is hoztak.

Egyszerűsítik az eljárásokat és a digitális rendszereket.

Létrehoznak egy páneurópai vámügyi informatikai rendszert, a rendszer 2031-től választható, 2034-től pedig kötelezővé válik.

Új uniós vámhatóságot hoznak létre a franciaországi Lille-ben.

Július 1-jétől egyébként Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok: az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, mégpedig termékkategóriánként. A kiscsomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd.