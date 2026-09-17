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Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Ukrán ipari létesítményeket bombáztak tömegesen az oroszok

Infostart / MTI

Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint kijevi, zaporizzsjai és Odessza megyei ipari létesítményekre mértek tömeges csapásokat.

Tömeges csapást mért az orosz hadsereg az ukrán kohászati és rádióelektronikai ipar, valamint a hadiipari komplexum vállalataira, továbbá az energetikai és közlekedési infrastruktúra létesítményeire Kijevben, Zaporizzsjában és az Odessza megyében – közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium.

A szárazföldi, tengeri és légi indítású precíziós fegyverekkel, valamint pilóta nélküli repülőgépekkel végrehajtott támadás célpontjai között az ukrán fegyveres erők céljaira használt tengerjáró hajók is szerepeltek.

A tárca szerint az orosz légvédelem az éjjel 641 ukrán repülőgép típusú drónt lőtt le 21 régió, valamint az Azovi-, a Fekete- és a Kaszpi-tenger felett.

Mihail Jevrajev kormányzó bejelentette, hogy a jaroszlavli régióban tüzet okozott egy olajfinomítóban az éjszakai ukrán dróntámadás, a lángokat a reggeli órákban eloltották. A régió légterében 65 pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisítettek meg. Személyi sérülés nem történt, de a lezuhant roncsok több lakóépületben és gépkocsiban kárt okoztak.

A Krasznojarszki terület operatív törzse arról számol be, hogy Novorosszijszkban tűz ütött ki „egy vállalatban”, amelyet gyorsan eloltottak.

A RIA Novosztyi hírügynökség biztonsági szervekre hivatkozva csütörtök reggel arról számolt be, hogy az orosz hadsereg megsemmisített egy „nagy létszámú” ukrán fegyveres csoportot, amely a Harkiv megyei Vovcsanszknál a rossz időjárási viszonyokat kihasználva megpróbált kitörni a bekerítésből.

Az orosz védelmi minisztérium szeptember 7-én jelentette be, hogy körülbelül 1700 ukrán katonát bekerítettek a harkivi régió északi részén. Az orosz hadijelentések szerint a csoport azóta több mint 600 katonát, 15 páncélozott járművet, kilenc autót, 13 négykerekű motorkerékpárt és 23 szárazföldi robotrendszert veszített.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a moszkvai régióban hazaárulás címén őrizetbe vett egy 47 éves szevasztopoli lakost. Az orosz állampolgárságú gyanúsított egy ukrán szakszolgálat irányításával fegyvereket és hadfelszerelést csempészett be Ukrajnába harmadik országokon keresztül.

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Kezdőlap    Külföld    Ukrán ipari létesítményeket bombáztak tömegesen az oroszok

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