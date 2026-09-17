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Rendőrök a Véda automata közlekedés-ellenőrzési rendszer egyik sebességmérőjével a 6-os főúton, Pécs határában 2016. április 21-én. Csaknem kilencszáz magyarországi helyszínen ellenőrzi a rendőrség a sebességhatár túllépését reggel hat óra óta 24 órán keresztül a Speedmarathon nemzetközi akció keretében.
Nyitókép: MTI Fotó: Sóki Tamás

Tényleg az autónk bánhatja, ha nem fizetjük be a bírságokat?

Infostart

Attól, hogy valaki nem fizeti be a rá kiszabott közlekedési bírságot, az nem válik semmissé, és az államnak megvannak a módszerei azok ellen, akik nem vesznek tudomást a csekkekről.

Mint arról az Infostart is beszámolt, elég sok gyorshajtási bírság marad befizetetlenül, idén szeptemberig több mint 102 ezer büntetést mulasztottak el törleszteni a szabálytalankodók. Az egyenlítetlenül maradt bírságok összege meghaladja a 6,17 milliárd forintot.

A Vezess felteszi ezzel kapcsolatban a kérdést: mi történik akkor, ha valaki egyszerűen félreteszi a rendőrségtől érkező határozatot, és úgy dönt, nem fizet? Erre a rövid válasz, hogy a büntetések nem válnak semmissé, az elkövető nem ússza meg a dolgot, sőt, egy ponton túl már a pénznél többről is szó lehet.

Az objektív felelősség alapján kiszabott közigazgatási bírság esetén a rendőrség tájékoztatása szerint a határozat véglegessé válásától számítva 30 naptári nap áll rendelkezésre a befizetésre.

Ez az a fajta bírság, amelyet akkor kap az üzembentartó, amikor például egy traffipax rögzíti a gyorshajtást, de a sofőrt nem állítják meg a helyszínen. Ha valaki nem tudja összegben rendezni a tartozást, meghatározott feltételekkel részletfizetést vagy halasztást kérhet.

Ha azonban lejár a határidő, a bírság behajtása a NAV-hoz kerülhet. A végrehajtás során a bankszámláról és a munkabérből is levonhatnak, de vagyontárgyakat is lefoglalhatnak, ráadásul

a hatóság a szabályszegéshez használt jármű forgalomból kivonását is kezdeményezheti.

Több tartozás esetén egyetlen bírság befizetése nem feltétlenül elég ahhoz, hogy az autó ismét használható legyen.

Azt is fontos tudni, hogy a közigazgatási bírság közmunkával vagy elzárással sem váltható ki. Arra sem érdemes várni, hogy a bírság elévül, ugyanis a végrehajtás ezen idő alatt is folyhat, és az autót ugyanúgy kivonhatják a forgalomból.

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Kezdőlap    Belföld    Tényleg az autónk bánhatja, ha nem fizetjük be a bírságokat?

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