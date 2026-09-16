Elhunyt az „örökös” polgármester

Győriné Czeglédi Márta Jászfényszaru korábbi polgármestere elhunyt – közölte a város honlapja.

Mint írják: a József Attila Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát, majd szakvizsgája után teljes életét a köz szolgálatának szentelte.

1990-től nyolc cikluson át, kilenc egymást követő választáson nyerte el a lakosság bizalmát.

Irányítása és előkészítő munkája nyomán válhatott Jászfényszaru 1993-ban városi rangú településsé.

Számos magas rangú állami és szakmai kitüntetés birtokosa volt — köztük a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjének és „Az Év Polgármestere” címnek.