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Nyitókép: MVM

Csütörtöktől bonyolódik az ügyintézés az MVM-nél, érdemes résen lenni

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A szolgáltató több napon át tartó rendszerfrissítést végez szeptember második felében, de az előkészületek már korábban elkezdődnek, emiatt az egyik divízió ügyfélszolgálata elérhetetlen lesz.

Az MVM szeptember 21. és 29. között átfogó informatikai rendszerátállítást végez földgáz-ügyfélkiszolgálási rendszerén. A fejlesztés ideje alatt átmenetileg korlátozott lesz a földgázszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés – írja a szolgáltató közlése nyomán a Hóvége.

A vállalat azt tanácsolja az ügyfeleknek, hogy még szeptember 17. előtt intézzék el ügyeiket, mert szeptember második felében és október első napjaiban a karbantartás miatt erre csak korlátozottan lesz lehetőség.

A rendszerátállás a számlák megtekintését és kifizetését is érinti. A korábban megérkezett e-számlákat ebben az időszakban az e-számla-értesítővel megküldött PDF-ben lehet megnézni, az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next appban nem.

A Díjneten érkező e-számlákat nem érinti a rendszerátállás.

Az elektronikus számlákat a számlán szereplő fizetési határidő szerint, egyedi utalással lehet kiegyenlíteni. A Díjneten a befizetés továbbra is működik, de az összeg nem jelenik meg azonnal, és az egyenleg sem csökken rögtön: a befizetésről szóló visszaigazolás szeptember 30. után jelenik meg. A papírszámlák átutalással, illetve csekken és az iCsekk alkalmazással is befizethetők. Az ügyfélszolgálatokon ugyanakkor nem lehet majd bankkártyával fizetni.

Szünetelni fog a csoportos beszedési megbízás a rendszerátállás alatt, a számlákat szeptember 30. után terhelik meg. Ezzel kapcsolatban az ügyfeleknek nincs teendőjük; a rendszerátállás alatt beérkező megbízásokat is ezt követően állítják be.

Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig online bankkártyás fizetésre sem lesz lehetőség. Telefonon az egyenleg lekérdezése várhatóan október 8-ig szünetel, az egyedi csekk kiadása pedig szintén nem lesz elérhető.

Arra is lehet számítani, hogy a rendszerátállítás után az első számla a megszokott időpontnál később érkezhet.

2026. szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig szünetel a földgázügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next appban.

Akinek pont a leállás idején esedékes a havi diktálása, az ezúttal nem fogja tudni a szokott módon intézni. Ilyenkor becsült részszámla készül, amit a következő havi diktálás után szükség esetén korrigálnak. (Ez nem számít elmulasztott diktálásnak.) Akinek a fényképes éves leolvasása erre az időszakra esne, annak az MVM külön értesítést küld arról, hogy mikor tudja majd rögzíteni a mérőállást. Az átállás alatt az MVM Next appban ezt sem lehet elintézni.

Akiknek előre fizetős mérőjük van, azoknak 2026. szeptember 17. és 30. között kizárólag az MVM személyes ügyfélszolgálati irodáiban, nyitvatartási időben lesz lehetőségük feltöltésre, hétvégén nem. A postákon és a Lapker hálózatában nincs lehetőség feltöltésre. Ha más néven van a mérő, a töltéshez meghatalmazás szükséges. A feltöltésről a rendszerátállítást követően, utólagosan állítják majd ki a számlát. De

a legfontosabb, hogy az ügyfelek 2026. szeptember 16-ig gondoskodjanak elegendő feltöltésről.

A rendszerátállás szeptember 29-én véget ér, de ez nem jelenti azt, hogy másnaptól minden azonnal a megszokott módon működik. Az online ügyfélszolgálat és az MVM Next app szeptember 30-án reggel 9 órától ismét elérhető lesz, az egyes ügyintézési lehetőségek azonban fokozatosan állhatnak helyre. Telefonon például az egyenleglekérdezés várhatóan október 8-ig nem lesz elérhető, és az átállást követő első számla is a megszokottnál később érkezhet.

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Kezdőlap    Belföld    Csütörtöktől bonyolódik az ügyintézés az MVM-nél, érdemes résen lenni

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