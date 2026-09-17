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Edin Dzeko, az Internazionale játékosa (k) fejeli a labdát a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjében játszott első, AC Milan-Internazionale mérkőzésen a milánói San Siro Stadionban 2023. május 10-én. A találkozót az Internazionale nyerte 2-0-ra.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Roberto Bregani

Taposták egymást az emberek, hogy bejussanak Edin Dzeko utolsó mérkőzésére

Infostart / MTI

A bosnyák válogatott középcsatára a svéd nemzeti együttes ellen lép utoljára pályára. A mérkőzésre tizenöt perc alatt elfogytak a jegyek, és mintegy félmillióan lettek volna rá kíváncsiak.

Közel félmillió jegyigénylés érkezett Edin Dzeko bosnyák labdarúgó válogatottbeli búcsúmérkőzésére, miközben a zenicai stadionban mindössze 11 ezer nézőnek jut hely – számolt be róla a bosznia-hercegovinai sajtó.

A 40 éves középcsatár október 2-án, a Svédország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen ölti magára utoljára a bosnyák válogatott mezét. A találkozót a zenicai Bilino Polje stadionban rendezik.

A mérkőzésre engedélyezett 11 ezer ülőhelyre szóló valamennyi jegy elkelt, a boszniai sajtó beszámolói szerint a belépők mintegy negyedóra alatt elfogytak. A hatalmas kereslet miatt szinte azonnal megjelentek a jegyüzérek is: a hivatalosan 40-60 konvertibilis márkáért (7300-11 000 forint) kínált belépőket többszörös áron kezdték árulni az interneten. A bosznia-hercegovinai labdarúgó-szövetség figyelmeztetett, hogy csak a hivatalos értékesítési rendszeren keresztül megvásárolt jegyek érvényesek.

Edin Dzeko szeptember elején a közösségi oldalán jelentette be, hogy a svédek elleni hazai mérkőzés lesz az utolsó fellépése a nemzeti csapatban.

A Bundesliga élvonalában hároméves kihagyás után szereplő Schalke csatára úgy fogalmazott: eljött az ideje a visszavonulásának. Mint írta, korábban sokszor eltűnődött azon, mikor jön el számára ez a pillanat, arra azonban nem gondolt, milyen érzelmeket vált majd ki belőle a döntés bejelentése.

Dzeko 2007-ben, a Törökország ellen 3-2-re megnyert Európa-bajnoki selejtezőn góllal mutatkozott be a válogatottban. Azóta 151 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, és 73 gólt szerzett. Mind a válogatottságok, mind a találatok számát tekintve Bosznia-Hercegovina örökranglistájának élén áll.

Idén nyáron csapatkapitányként vezette a bosnyák válogatottat az észak-amerikai világbajnokságon, amelyen a csapat a legjobb 32 között búcsúzott.

A bosnyák válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában szerepel. Szeptemberben két idegenbeli mérkőzést játszik, előbb Lengyelországban, majd Romániában, első hazai találkozóján pedig október 2-án Svédországot fogadja. Ez lesz Dzeko 152., egyben utolsó válogatott mérkőzése.

A csatár klubszinten januárban igazolt az akkor még másodosztályú Schalkéhoz, amelyet hat góllal segített vissza a Bundesligába. Szerződése a gelsenkircheni klubbal a szezon végén jár le.

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Kezdőlap    Sport    Taposták egymást az emberek, hogy bejussanak Edin Dzeko utolsó mérkőzésére

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