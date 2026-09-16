Végrehajtókat vizsgáló bizottság – „Nem tűr halasztást a rendszer megváltoztatása”

Nem tűr halasztást a végrehajtói rendszer megváltoztatása – jelentette ki az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának szerdai ülésén Fiszter Zsuzsanna, akit végrehajtási szakértőként hallgatott meg a testület.

Szükségesnek nevezte egy a jelenleginél emberségesebb és igazságosabb rendszer kialakítását, amelyből kiirtják a korrupciót. Ennek egyetlen megoldása az abszolút állami kontroll lehetne - mondta.

A testület egy héttel korábbi ülésén Toroczkai László (Mi Hazánk) bizottsági elnök azzal indokolta Fiszter Zsuzsanna meghívását, hogy a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa az utóbbi tíz évben a területen szerzett tapasztalatait oszthatja meg a bizottsággal.

Hack Péter problémái

Kezdettől előrelátható volt, milyen problémák terhelik majd a profitorientálttá tett végrehajtási rendszert – hangsúlyozta Hack Péter jogtudós, volt szabaddemokrata parlamenti képviselő az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának szerdai ülésén.

Hack Péter e problémák között említette, hogy

a szektor profitorientálttá tétele után a végrehajtók a pártatlan törvényesség érvényesülése helyett saját hasznuk maximalizálásában voltak érdekeltek,

emellett hiányzott a kiszolgáltatott adósok védelmének mechanizmusa, és nem érvényesült érdemi állami vagy bírósági felügylet a végrehajtók tevékenysége felett. A testület egy héttel korábbi ülésén Toroczkai László (Mi Hazánk) bizottsági elnök azzal indokolta Hack Péter meghívását, hogy a jogtudós, egyetemi tanár, korábbi országgyűlési képviselő 1994-ben, a végrehajtói rendszer profitorientált irányba mozdításakor „egyfajta váteszként” megjósolta a lehetséges jövőbeni problémákat.