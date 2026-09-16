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Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszédet mond az Európai Részecskefizikai Laboratórium, a CERN legfõbb döntéshozó testületének rendkívüli ülésén a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) székházában 2026. május 22-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Hat újabb ügyben tesz feljelentést Tanács Zoltán minisztériuma

Infostart / MTI

Két céggel szemben hat ügyben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, az átvilágítások során ugyanis újabb szabálytalanságokra bukkantak, összesen több mint hárommilliárd forint értékben - közölte Tanács Zoltán tárcavezető a Facebook-oldalán szerdán.

Tanács Zoltán videójában elmondta, a mostani feljelentések két céget érintenek - a Lounge Event Kft-t és a p2m Consulting Kft-t -, amelyek esetében nagyon hasonló működési logika látható: előre kiválasztott szereplők, központosított beszerzések, egyajánlatos eljárások, szinte teljesen kimerített keretek, sokszor homályos vagy nehezen értelmezhető eredmények és teljesítések, valamint nehezen indokolható árak.

Milliárdos nagyságrendű közpénz kétes körülmények közötti felhasználásról van szó - jelentette ki a miniszter.

A p2m Consulting Kft.-ről azt mondta, árbevétele 2019 előtt nem haladta meg a 200 millió forintot, 2020 végén azonban a Nemzeti Kommunikációs Hivataltól nettó 30 milliárd forintos keretszerződést nyert egy olyan pályázaton, amelynek beadási ideje mindössze néhány nap volt.

A cég a szerződésnek köszönhetően éppen olyan megkerülhetetlen szereplő lett a tanácsadás és a szervezetfejlesztés piacán, mint Balásy Gyula cégei a rendezvényszervezés vagy a marketing kapcsán, hiszen ettől kezdve az összes hasonló munkát csak rajtuk keresztül lehetett igénybe venni, miközben a valódi feladatokat továbbra is a korábbi piaci szereplők végezték el - fejtette ki Tanács Zoltán.

A szerződésekből idézve a miniszter elmondta, előfordult, hogy a munkaórák több mint 86 százalékában a legmagasabb szintű menedzseri vagy partneri szintű munkavállalók dolgoztak átlagosan több mint 58 ezer forintos óradíjjal, és olyan dokumentum is előkerült, amelyben egy a szerződésben egyáltalán nem szereplő cég neve is szerepelt, mintha ő készítette volna az anyagot, míg más megbízásoknál hiányoztak a részletes eredménytermékek vagy a teljesítés tartalmát igazoló dokumentumok.

Tanács Zoltán beszámolója szerint a Lounge Event Kft.-vel kötött szerződésekben szerepel 1,8 millió forint kifizetés 45 munkavállalónak szánt társasjátékra, 32 millió forint egy karácsonyi rendezvényre. Egy gyerektáborban gyermekenként 24 ezer forintot számoltak el háromfogásos étkezésre, a gyermekprogramok óradíjára több mint 315 ezer forintot különítettek el, egy fotózásra pedig fotósonként több mint 72 ezer forintot költöttek óránként - tette hozzá.

A Tisza-kormány az első intézkedései között szüntette meg ezeket a központosított, túlárazott, az állam számára egyértelműen előnytelen szerződéseket, így legalább tíz-, de inkább százmilliárdokat fog az állam megtakarítani - mondta a miniszter, hangsúlyozva, hogy a rendszer leállítása önmagában nem elég, a felelősöket is meg kell találni.

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tudományos és technológiai miniszter
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