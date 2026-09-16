Nemcsak a budapesti főispán helyére, hanem még 9 megyei kormányhivatal élére írtak ki pályázatot

A felhívás tisztázza, hogy október elsejéig még a „vármegye”, „vármegyei kormányhivatal” és „főispán” megnevezések élnek, onnantól azonban – a múlt héten elfogadott törvényjavaslatnak megfelelően – újra a megye és kormánymegbízott lesz a hivatalos megnevezés – számolt be róla a telex.hu.

A kormány honlapján közzétett felhívás szerint az eddig Sára Botond vezette Fővárosi Kormányhivatal mellett a

Bács-Kiskun;

Békés;

Csongrád-Csanád;

Fejér;

Hajdú-Bihar

Jász-Nagykun-Szolnok

Nógrád

Pest

és Vas Megyei Kormányhivatal élére keresnek vezetőt.

A kormánymegbízottat a miniszterelnök nevezi ki és menti fel a kormányhivatalok irányítására kijelölt miniszter, jelen esetben Lőrincz Viktória javaslatára, az egyéb munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.