Nemcsak a budapesti főispán helyére, hanem még 9 megyei kormányhivatal élére írtak ki pályázatot

A felhívás tisztázza, hogy október elsejéig még a „vármegye”, „vármegyei kormányhivatal” és „főispán” megnevezések élnek, onnantól azonban – a múlt héten elfogadott törvényjavaslatnak megfelelően – újra a megye és kormánymegbízott lesz a hivatalos megnevezés – számolt be róla a telex.hu.
A kormány honlapján közzétett felhívás szerint az eddig Sára Botond vezette Fővárosi Kormányhivatal mellett a
- Bács-Kiskun;
- Békés;
- Csongrád-Csanád;
- Fejér;
- Hajdú-Bihar
- Jász-Nagykun-Szolnok
- Nógrád
- Pest
- és Vas Megyei Kormányhivatal élére keresnek vezetőt.
A kormánymegbízottat a miniszterelnök nevezi ki és menti fel a kormányhivatalok irányítására kijelölt miniszter, jelen esetben Lőrincz Viktória javaslatára, az egyéb munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.