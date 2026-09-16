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Lõrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter kérdésre válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Nemcsak a budapesti főispán helyére, hanem még 9 megyei kormányhivatal élére írtak ki pályázatot

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Nyílt pályázaton keresi kilenc megye és a főváros kormánymegbízottját a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium.

A felhívás tisztázza, hogy október elsejéig még a „vármegye”, „vármegyei kormányhivatal” és „főispán” megnevezések élnek, onnantól azonban – a múlt héten elfogadott törvényjavaslatnak megfelelően – újra a megye és kormánymegbízott lesz a hivatalos megnevezés – számolt be róla a telex.hu.

A kormány honlapján közzétett felhívás szerint az eddig Sára Botond vezette Fővárosi Kormányhivatal mellett a

  • Bács-Kiskun;
  • Békés;
  • Csongrád-Csanád;
  • Fejér;
  • Hajdú-Bihar
  • Jász-Nagykun-Szolnok
  • Nógrád
  • Pest
  • és Vas Megyei Kormányhivatal élére keresnek vezetőt.

A kormánymegbízottat a miniszterelnök nevezi ki és menti fel a kormányhivatalok irányítására kijelölt miniszter, jelen esetben Lőrincz Viktória javaslatára, az egyéb munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

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Kezdőlap    Belföld    Nemcsak a budapesti főispán helyére, hanem még 9 megyei kormányhivatal élére írtak ki pályázatot

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