Ursula von der Leyen a magyarokról, Kínáról és az AI-ról is súlyos üzeneteket fogalmazott meg

Április 12. nagyon sokáig megmarad emlékezetünkben: a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban szerdán. Az Európai Parlament plenáris ülésének keretében Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében hangsúlyozta: 2026. április 12-én a magyarok a demokráciát választották, Európát választották, visszahozták Magyarországot oda, ahová tartozik: az Európai Unió szívébe.

Az Európai Bizottság egyeztetésre hívja a mesterséges intelligencia (MI) területének kulcsszereplőit, hogy megvitassák azon iparági törekvések lehetséges támogatását, amelyek a legkockázatosabb MI-modellek fejlesztésének lassítását célozzák – közölte Ursula von der Leyen. „Meghívom a vezető, élvonalbeli fejlesztő laboratóriumokat, hogy egyeztessünk arról, miként támogathatjuk az MI-modellek fejlesztésének lassítására irányuló jelenlegi iparági erőfeszítéseket” – fogalmazott.

A Peking tisztességtelen gyakorlatára visszavezethető, hatalmas mértékű, Kínával szembeni kereskedelmi lemaradás csökkentése érdekében, valamint a kapcsolatok egyensúlyának helyreállítására az Európai Unió minden rendelkezésére álló eszközt alkalmazni fog – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen ahangsúlyozta: a Pekinggel kezdeményezett párbeszédnek eredményeket kell hoznia. A szavak fontosak, de a tettek még fontosabbak - hangoztatta. Kína gyengébb belső kereslete azt jelenti, hogy szüksége van az európai piacra is. Így mindkét fél érdeke, hogy együttműködve keressenek megoldásokat

Az ultranacionalisták és az Európa-ellenesek elleni fellépésre szólított fel Ursula von der Leyen. Kijelentette: legyen szó ultranacionalistákról vagy Európa-ellenesekről, orosz beavatkozásról vagy dezinformációról, a nevek változnak, de a cél ugyanaz.

„Megvetik értékeinket, és szét akarják zúzni az európai egységet. Ezért szálljunk szembe velük és küzdjünk együtt az Európáról alkotott jövőképünkért” – fogalmazott az uniós bizottság elnöke.