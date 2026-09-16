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Komló, 2026. április 25.Vitézy Dávid, a Tisza-kormány leendõ közlekedési és beruházási minisztere nyilatkozik újságíróknak a komlói vasútállomáson 2026. április 25-én. Vitézy Dávid kijelentette, hogy véget ér a vasútrombolás korszaka, mostantól a vasútfejlesztés idõszaka következik Magyarországon. A leendõ miniszter civilekkel együtt különvonattal utazott Dombóvárról a mecseki városba a két település közötti, 2023 nyarán bezárt vasútvonallal kapcsolatos emlékmenet keretében.
Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

MÁV: személycserékről döntött Vitézy Dávid

Infostart

Új igazgatóság és felügyelőbizottság a MÁV-csoport élén – adta hírül Facebook-oldalán Vitézy Dávid.

A MÁV-csoport új igazgatósága olyan közlekedési, vasúti, pénzügyi és tudományos szakemberekből áll, akiknek komoly feladatuk lesz abban, hogy a magyar vasúton és buszos közlekedésben olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek valódi, kézzel fogható változást hoznak az utasok számára – írja a miniszter.

Az igazgatóság elnökének dr. Tóth-Maros Dánielt nevezte ki, aki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára. Közel húsz éve dolgozik a vasúti szakmában: a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődjénél az utasjogoktól és tarifarendszertől az értékesítésig számos területen dolgozott, később a KTI-nél közlekedésszervezéssel, majd vasútbiztonsággal és vasúti járműiparral foglalkozott.

Az új igazgatóság tagjai:

Csányi Eszter közgazdász több mint húsz éve foglalkozik állami oldalon közlekedési beruházások és közszolgáltatások finanszírozásával, vasúti és járműbeszerzési stratégiákkal, valamint közlekedési infrastruktúra-fejlesztések költségvetési kérdéseivel, a Pénzügyminisztériumot képviseli az Igazgatóságban.

Édes Balázs közgazdász, korábban a MÁV-nál és a BKK-nál is dolgozott, doktori disszertációját is a vasúti személyszállítási szolgáltatási színvonal emeléséről és a keresletre gyakorolt hatásáról írta.

Horváth Balázs közlekedésmérnök, a Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszékének vezetője és egyetemi tanára, több évtizede foglalkozik a közösségi közlekedés tervezésével és modellezésével, korábban a BKK igazgatóságának is tagja volt.

Németh Zoltán Ádám a Szegedi Közlekedési Kft. közösségi közlekedési és vasútbiztonsági vezetője, aki a szegedi elektromos közlekedés fejlesztése mellett a Szeged–Hódmezővásárhely tram-train előkészítésében és vasútbiztonsági rendszerének kialakításában is részt vett, a szegedi közösségi közlekedés régóta megbecsült szakmai vezetője.

Az új felügyelőbizottság elnöke Nagy Zoltán közgazdász lett, korábbi pénzügyminisztériumi közigazgatási államtitkár és az Állami Számvevőszék egykori igazgatója, aki tizenkét éven át vezette a Gazdasági Versenyhivatalt 2010 előtt; majd a MÁV compliance- és etikai igazgatójaként szerzett tapasztalatot, amíg a NER korai éveiben meg nem szüntették ezt a területet.

Az új felügyelőbizottság tagjai:

Tímár András közgazdász több mint másfél évtizede foglalkozik állami és fővárosi közlekedési társaságok tulajdonosi felügyeletével: hét évig a BKK-nál dolgozott a fővárosi közlekedési cégek portfóliómenedzsmentjén, 2019 óta pedig a közlekedési tárcánál állami társaságok tulajdonosi felügyeletével, üzleti terveivel és kiemelt tranzakcióival foglalkozik.

Ugron István informatikai és digitalizációs szakember, aki nyolc éven át dolgozott a MÁV Szolgáltató Központnál, többek között a MÁV-START jegyértékesítési rendszerének megújításán, később a Budapest Fejlesztési Központban, jelenleg a közlekedési tárca ágazati digitalizációért felelős szakmai tanácsadója.

Rafay Krisztina gazdasági jogász, húsz éve dolgozik ügyvédként, elsősorban munkajogi, ingatlanjogi és társasági jogi területen. Jelentős tapasztalatot szerzett az állami és önkormányzati szférában is: külső ügyvédként munkajogi feladatokat látott el a számos közlekedési és fejlesztő társaságnál.

A munkavállalói oldalt pedig továbbra is Meleg János és Halasi Zoltán képviseli a jövőben a MÁV felügyelőbizottságában – olvasható Vitézy Dávid bejegyzésében.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szeptember 18-án, pénteken az InfoRádió Aréna című műsorának lesz a vendége.

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Kezdőlap    Belföld    MÁV: személycserékről döntött Vitézy Dávid

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