A legfőbb ügyész helyettese, Lajtár István videóüzenetet tett közzé az ügyészség YouTube-csatornáján, melyben közli: tisztában vele, hogy „szokatlan az, hogy interregnum állapotban egy átmeneti vezető nyilvános üzenetet fogalmazzon meg, de a mostani helyzetben szerinte erre szükség van” – írja a hvg.hu.

A mostanit tartja az ügyészi szervezet fennállása óta a legnehezebb időszaknak a jogszabályváltozások, a társadalom fokozott elvárása, valamint a szervezetet érintő külső és belső hatások miatt. Úgy látja, mindez feszültséget és bizonytalanságot teremtett a szervezeten belül.

Lajtár István ezért köszönetet mondott a munkatársaknak, akik továbbra is híven teljesítik kötelességüket, hűen az esküjükhöz. Úgy véli, szilárd jogállam csak erős ügyészség mellett valósulhat meg. Kifejezte továbbá, hogy sikeres munkát az ügyészség csakis egységes, fegyelmezett, az integritás szabályait tiszteletben tartó közösségben tud végezni. Ha ezek nincsenek meg, az az intézmény minden munkatársát sérti, rombolja a morált, és nemcsak a társadalom, de értékítéletét is rontja.

A legfőbb ügyész helyettese úgy látja, a szervezet dolgozóinak megkérdőjelezhetetlen szakmai méltósággal kell várniuk a szervezet új vezetőjének megválasztását. Azt kell mutatniuk, hogy mindenkire kiterjedően, tisztességesen és részlehajlás nélkül dolgoznak, ezáltal biztosítják a stabilitást és a rendet.