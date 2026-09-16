Videón Magyar Péter bringázása a kormányülésre, közben bejelentett ezt-azt

Az Európai Mobilitási Hét első napján Magyar Péter kerékpárral ment budai otthonából a kormányülésre, a 12 perces videóban közben kiderül ez-az a kormány friss döntéseiről.
Mint elhangzik:
- a héten ingyenesen szállíthatók biciklik a vonatokon
- tárgyalnak a kaszinókoncessziókról, azok teljes megváltoztatásáról
- újratárgyalják a dohánykoncessziót (a bejövő plusz pénz az egészségügy fejlesztését szolgálja, kórházakat fejlesztenek, béremelésre is jut)
- a trafikrendszert magát is teljesen átalakítják
- tárgyalnak az autópálya-koncesszióról, a megszüntetésre is sor kerül
- a Szilágyi Erzsébet fasorban volt gyerek egy szoba-konyhás lakásban, a Városmajorban töltötte a szabadidejét Magyar Péter, egyszer el is csatangolt, és egy szökőkútban ülve találták meg, beszélni akkor még nem tudott
- a Kossuth téren bekapcsolódott a bringás reggelibe, itt várta Vitézy Dávid közlekedésügyi miniszter
- van olyan, hogy bringás kórus, akit érdekel, ezt a művet énekelték.
Videó itt: