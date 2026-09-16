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Magyar Péter kerékpárral érkezik a kormányülsére 2026. szeptember 16-án.
Nyitókép: Magyar Péter / Facebook

Videón Magyar Péter bringázása a kormányülésre, közben bejelentett ezt-azt

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Fontos helyszínek mellett haladt el, miközben elmondta, mi mindenről van szó többek közt a kormányülésen, amelyet késése miatt Ruff Bálint vezetésével kezdtek meg.

Az Európai Mobilitási Hét első napján Magyar Péter kerékpárral ment budai otthonából a kormányülésre, a 12 perces videóban közben kiderül ez-az a kormány friss döntéseiről.

Mint elhangzik:

  • a héten ingyenesen szállíthatók biciklik a vonatokon
  • tárgyalnak a kaszinókoncessziókról, azok teljes megváltoztatásáról
  • újratárgyalják a dohánykoncessziót (a bejövő plusz pénz az egészségügy fejlesztését szolgálja, kórházakat fejlesztenek, béremelésre is jut)
  • a trafikrendszert magát is teljesen átalakítják
  • tárgyalnak az autópálya-koncesszióról, a megszüntetésre is sor kerül
  • a Szilágyi Erzsébet fasorban volt gyerek egy szoba-konyhás lakásban, a Városmajorban töltötte a szabadidejét Magyar Péter, egyszer el is csatangolt, és egy szökőkútban ülve találták meg, beszélni akkor még nem tudott
  • a Kossuth téren bekapcsolódott a bringás reggelibe, itt várta Vitézy Dávid közlekedésügyi miniszter
  • van olyan, hogy bringás kórus, akit érdekel, ezt a művet énekelték.

Videó itt:

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