Videón Magyar Péter bringázása a kormányülésre, közben bejelentett ezt-azt

Hol? Miért? Rumlis a telek? Még egy utolsót harapnak a szúnyogok

A rendkívül aszályos nyáron a korábbiaknál kevesebb problémát okoztak a szúnyogok, most azonban néhol mégis védekezni kell a vérszívó rovarok ellen. Ezek időpontjairól és helyszíneiről Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője beszélt az InfoRádióban.