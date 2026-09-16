Szerdán tart ülést a kormány, ez a döntés az első konkrét részlet, amelyet közöltek.
Magyar Péter: döntött a kormány a kötelező kamarai tagdíjról
„Döntött a kormány. Eltöröljük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.
Navracsics Tibor az Arénában: akár Orbán Viktor is beléphet a Polgári Demokraták közé
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Tisza-kormány: eltörlik a kamarai tagdíjat, gyökeres változások jönnek az egészségügyben
A kormány eltörli a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kötelezően fizetendő évi 5000 forintos kamarai hozzájárulást. Új igazgatóság és felügyelőbizottság állt fel a MÁV-csoportnál a Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter által júliusban elindított személycserék után. Az OKFŐ új vezetése kisebb bürokráciát és nagyobb intézményi önállóságot ígér a kórházaknak, és az eddigi szigorú központosítás enyhítését jelentette be. Szeptember 19-én, a Kulturális Örökség Napjain megnyitják a látogatók előtt a Pénzügyminisztérium József nádor téri épületét.
Kvíz: Sokat kirándulsz, jól ismered Tokaj környékét? Teszteld, mennyit tudsz valójában a híres bortermő vidékről!
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Canada is seeking closer ties with EU after a breakdown in relations with the US and its president Donald Trump.