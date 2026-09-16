Magyar Péter: döntött a kormány a kötelező kamarai tagdíjról

A kormány eltörli a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kötelezően fizetendő évi 5000 forintos kamarai hozzájárulást. Új igazgatóság és felügyelőbizottság állt fel a MÁV-csoportnál a Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter által júliusban elindított személycserék után. Az OKFŐ új vezetése kisebb bürokráciát és nagyobb intézményi önállóságot ígér a kórházaknak, és az eddigi szigorú központosítás enyhítését jelentette be. Szeptember 19-én, a Kulturális Örökség Napjain megnyitják a látogatók előtt a Pénzügyminisztérium József nádor téri épületét.