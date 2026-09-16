A kormány megerősítette: egyelőre marad a kamatstop

Még hétfőn, a kérdések órájában kérdezte meg az Országgyűlésben Witzmann Mihály (Fidesz), hogy mi lesz a kamatstoppal, és a szeptember 30-i határidőre hívta fel a figyelmet, amely határidőig vállalta a kormány, hogy lezajlanak az egyeztetések, és az érintettek megismerhetik a rájuk vonatkozó új szabályokat. Kiemelte: mintegy 200 ezer adós érintett a kedvező törlesztőrészlet-fizetés lehetőségével. Ők azok, akik most teljes bizonytalanságban várják, hogy októbertől mennyivel kell többet fizetniük lakáscélú hiteleikért.

Boda Nikoletta, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte: a kormány több körben egyeztetett a Magyar Bankszövetség képviselőivel a kamatstop esetleges kivezetéséről.

Mostanáig nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek.

A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett

– rögzítette az államtitkár.