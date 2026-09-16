A szexuális zaklatást követően új etikai szabályzat készült a Képzőművészeti Egyetemen

Évekkel ezelőtt történt a szexuális erőszak a Képzőművészeti Egyetem kollégiumában, az eset mindkét szereplője az egyetem hallgatója volt. A „megoldás” végül az lett, hogy az áldozat kénytelen volt elhagyni a kollégiumot és egyéni tanrenddel folytatni a tanulást. Az ügy másik szereplőjét a bíróság felmentette és az egyetem részéről sem érte semilyen retorzió.

Tavaly év végén született egy nagy visszhangot kiváltó bírósági ítélet a szexuális erőszak tárgyában, az ügy szereplői mindketten képzősök voltak – emlékeztetett a Helyzetvan jogásza.

Ez a tény önmagában is felhívta az egyetemre a figyelmet – tette hozzá Sebestyén Andrea. Mint mondta: a hallgatóság is elkezdett kérdéseket feltenni, párbeszédet kezdeményezett tulajdonképpen az egyetem vezetőségével az egyetemi felelősség mikéntjéről az ilyen típusú helyzetekben.

„Egy etikai szabályzat létezett korábban, de ezzel az üggyel az került a középpontba, hogy az ilyen típusú helyzetekben, amikor kifejezetten szexuális természetű visszaélésről van szó, vagy nemiséget érintő viselkedésekről, akkor az egy más típusú történet”, amelynek kezeléséhez nem alkalmas a korábbi szabályzat.

Ezek sokkal komplexebb helyzetek, ilyenkor sérül az emberi méltóság, a szexuális önrendelkezési jog, a nemi integritás, és ezek olyan speciális körülmények, amik egy normál, átlagos etikai keretrendszerben nem kapnak elég hangsúlyt. Az történt tehát, hogy született egy másik dokumentum az etikai szabályzat mellett, kifejezetten ezekre a speciális sérelmekre – jelezte Sebestyén Andrea.

Mint mondta:

egy teljesen különálló kódex jött létre, saját eljárásrenddel, saját panaszkezelési mechanizmussal, mert ez kifejezetten szexuális természetű visszaéléseket helyez a középpontjába, ami köré kiépült egy új rendszer.

A jogász szerint önmagában ez a tény, hogy ez egy külön szabályzat a saját tényállásaival, illetve egy külön bizottság kezeli az egyéni panaszokat ez alapján a szabályzat alapján, ez önmagában úttörő.

„Ezek a sérelmek nagyon jól körül vannak írva a szabályzatban, illetve kimondtak olyan alapelveket, amiket ritkán szoktak papírra vetni. Például a hatalmi aszimmetriákról beszél a szabályzat már az elején, ami azt jelenti, hogy elismeri azt, hogy egy ilyen egyetemi közegben a hatalmi helyzetek jelen vannak, és ezeket figyelembe véve kell akár ezeket az ügyeket is elbírálni. Ugyanakkor azt is elmondja, hogy a tudományos, alkotói, művészi szabadság akkor tud érvényesülni, hogyha a személyes határok sértetlenül tudnak maradni, és a kölcsönös tiszteleten alapuló szakmai együttműködés lesz a kiindulópont ezekben az egyetemi viszonyokban.”

Egy biztonságos tanulói környezet kialakításán dolgozunk, amibe nem férnek bele az ilyen típusú szexuális természetű hatásértések, és ezeket alapelvként kimondja ez a szabályzat, ez egy nagyon fontos dolog – hangsúlyozta Sebestyén Andrea.

Arra a kérdésre, hogy milyen szankciók érhetik a felelőst, a jogász kifejtette: „ez egy többszintű szankciórendszer, vannak benne fegyelmi típusú intézkedések, akár visszajelzés szinten. Nyilván a legsúlyosabb szankció az mindig a munkaviszony vagy a hallgatói jogviszony megszüntetése, de adminisztratív jellegű szankciók is vannak, például valakit eltiltani bizonyos tevékenységektől, akár oktatói, mentori tevékenységtől, vagy a fizikai távolságtartást elrendelni."

Amennyiben hallgatóról van szó, akár kollégiumi férőhelymegvonás is szóba kerülhet. Nagyon fontos, hogy mindig az adott ügy körülményei, amivel konkrétan dolgozni kell, az mit kíván meg, hogy mindkét fél számára hatékonyan tudjon lezárulni az adott ügy – fogalmazott a jogász.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.