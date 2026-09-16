Napokon belül újra kinyit a Terror Háza, itt az időpont

A Facebookon közzétett posztjában Tarr Zoltán kiemelte: az elnyomó diktatúrák bűneit bemutató intézmény legfőbb feladata, hogy a magyar nemzethez méltó, szakmailag hiteles képet adjon újkori történelmünk legsötétebb korszakairól. Hozzátette: megkezdték a kiállítás szakmai felülvizsgálatát, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el.

A miniszter tájékoztatása szerint

a Terror Háza kiállítása a szeptember 22-i újranyitástól a vizsgálat lezártáig jelenlegi állapotában látogatható.

Korábban, még kedden ezt közölte Tarr Zoltán: „A döntésem alapján megszűnt a Terror Háza Múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása. Ezzel egyidőben a Terror Háza Múzeum ideiglenesen bezár” . Akkor így fogalmazott: „A Terror Háza Múzeum ideiglenesen bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, a jogok nem tisztázódnak. A Terror Háza Múzeum még idén újra látogatható lesz, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek.”

Jobboldali véleményformálók ma délután nyílt levelükben tiltakoznak az ellen, hogy bezárták a Terror Háza Múzeumot. Most vasárnap 15 órára tüntetést szerveznek a múzeum elé, míg október 23-ra Békemenetet hirdettek meg – írta a Magyar Nemzet.