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Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Megfenyegette az Európai Uniót Donald Trump

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump amerikai elnök szerdán vámok kivetésével, illetve egyes területeken az Európai Unióval folytatott kereskedelem leállításával fenyegette meg az Uniót, ha az EU szorosabbra fűzi kapcsolatait Kanadával.

Trump újságíróknak nevetségesnek nevezte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének javaslatát, amely szerint Kanada az EU első társult tagja lehetne.

Trump kijelentette, hogy ha az uniós kezdeményezést ellenséges lépésnek tekinti, nagyon magas vámokat vet ki az európai termékekre, illetve bizonyos területeken leállíthatja a kereskedelmet az EU-val. Ugyanakkor azt is mondta, hogy amennyiben a kezdeményezés jó szándékú, nincs vele problémája. Trump Kanadát egyúttal „szörnyű kereskedelmi partnernek” nevezte.

Von der Leyen szerdán az Európai Parlamentben, Mark Carney kanadai miniszterelnök jelenlétében arról beszélt, hogy az EU a lehető legmagasabb szintre kívánja emelni kapcsolatait Kanadával. Azt mondta, közösen azon dolgoznak, hogy Kanada legyen az EU első társult tagja. Konkrétan technológiai szövetséget, valamint szorosabb együttműködést helyezett kilátásba a védelmi iparban, a mesterséges intelligencia és a sarkvidéki politika területén. Hangsúlyozta, hogy a partnerség nem mások ellen irányul.

A társult uniós tagság jelenleg nem létező jogi státus az EU szerződéseiben. Az uniós szerződés 49. cikke alapján rendes tagságra csak európai államok jelentkezhetnek.

Carney üdvözölte az uniós javaslatot, és egy „sokkal erősebb, ambiciózusabb jövőbeli szövetségről” beszélt, a társult tagság lehetőségét azonban közleményében közvetlenül nem említette. Kanada az Egyesült Államokkal kiéleződött kereskedelmi konfliktus miatt az utóbbi időben igyekszik szorosabbra fűzni kapcsolatait az EU-val, amely az ország második legnagyobb kereskedelmi partnere.

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