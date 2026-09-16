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Iskolai mészárlást tervezett egy győri fiú, elfogták.
Nyitókép: police.hu

Iskolai mészárlást tervezett a győri fiú, az FBI is közbeavatkozott – fotó, videó

Infostart / MTI

Elfogtak egy 16 éves győri fiút, aki ellen terrorcselekménnyel fenyegetés miatt indult büntetőeljárás – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI).

A police.hu oldalon publikált közlemény szerint az amerikai Szövetségi Nyomozó Irodától (FBI) érkezett jelzés szeptember közepén a magyar hatósághoz, hogy egy felhasználó erőszakos, életellenes cselekményekkel kapcsolatos fenyegetéseket közölt egy platformon.

Az FBI-t az esetről egy, a mesterséges intelligencia területén működő vállalat értesítette – tették hozzá.

A magyar nyomozóknak megküldött iratokból kiderült, hogy az amerikai cég egyik termékének felhasználója csevegőrobottal történt beszélgetése során tett terrorcselekménnyel kapcsolatos kijelentéseket.

A megfogalmazás szerint ezekben „csoportok és egyének elleni erőszakos cselekményeket helyezett kilátásba”, és ezek előkészületeit egyeztette a csevegőrobottal.

Elhangzott részéről, hogy

„nem lehet kegyelem, és képesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél”, valamint az is, hogy „ez hamarosan tömeges atrocitás lesz”.

Az internetes alkalmazásban egyeztetett már a tervezett támadásra alkalmas fegyverekről is.

A fiatalkorút kedden az otthonában fogták el, majd kutatást tartottak nála, lefoglalták mobiltelefonját és számítógépét – áll a közleményben.

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Kezdőlap    Belföld    Iskolai mészárlást tervezett a győri fiú, az FBI is közbeavatkozott – fotó, videó

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