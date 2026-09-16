A Fidesz Szijjártó Péter ügyéről és Ursula von der Leyen beszédéről is elmondta éles véleményét

A Fidesz frakciója közleményében úgy fogalmazott, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának „legnagyobb gondja az, hogy egy mandátumáról lemondott országgyűlési képviselőt próbáljon meg vegzálni”. A rendőrség is világossá tette a múlt héten, hogy semmi gyanús nincs a volt miniszter új munkájában – írták, arra utalva, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) elutasította a vesztegetés bűntettének gyanúja miatt tett feljelentését, amelyet arra alapoztak, hogy Szijjártó Péter kinevezése nyilvános meghálálása lehetett a BYD Szegedre érkezésének.

„A Tisza Pártot csak a politikai cirkusz érdekli, alkalmatlan a kormányzásra, és saját eredmények helyett csak az előző kormány támadására, lejáratására képes” –írták.

Szijjártó Péter júliusban jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról, és a BYD-nál fog dolgozni a cég külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként.

Erre reagálva a Tisza Párt bejelentette, kezdeményezik, hogy Szijjártó Pétert is hallgassa meg a nemzetbiztonsági bizottság, hogy konkrét kérdéseket tehessenek fel neki új pozíciójával kapcsolatban. A valaszonline.hu oldal hétfőn közölte: a volt miniszter meghallgatásának akadálya, hogy a bizottsági titkárság nem tudja, hol érjék el Szijjártó Pétert.

A „Brüsszel-Tisza-paktum” megerősítéseként értékelte Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének szerdai évértékelő beszédét Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-nek küldött közleményében.

Havasi Bertalan azt írta: Ursula von der Leyen „üdvözletét küldte a brüsszeli központból a magyarországi gyarmatnak”, és „nyilvánosan is megerősítette a Brüsszel-Tisza paktumot”.

Úgy értékelt: az Európai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy Brüsszel a pénzügyi zsarolás eszközével segítette hatalomra juttatni a Tiszát, és most segít, hogy ott is maradjon, cserébe a Tisza leszámol a Brüsszellel szembeforduló nemzeti politikusokkal, és a magyar gazdaságot tokkal-vonóval átadja a külföldi cégeknek.

„A brüsszeli bizottság elnöke hallható örömmel nyugtázta, hogy az újragyarmatosítást szolgáló paktum végrehajtása jól halad. Majd meglátjuk, ki nevet a végén” – írta közleményében Havasi Bertalan.

Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén az EU helyzetéről elmondott évértékelő beszédében arról beszélt, hogy április 12-én a magyar nép a kezébe vette a jövőjét, a magyarok a demokráciát és Európát választották, visszahozták Magyarországot oda, ahová tartozik: az Európai Unió szívébe. Hozzátette, a korrupció és az állam kirablása elleni küzdelem megkezdődött Magyarországon, előrelépés történt az alapvető jogok és a tudományos élet szabadsága terén, és már most több milliárdnyi euró szabadult fel Magyarország számára.