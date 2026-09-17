Itt a félmilliós bírság gyorshajtásért!

Mintegy félmillió forintra bírságolt a rendőrség egy motorkerékpárost, aki a megengedett sebesség csaknem háromszorosával száguldozott Mesztegnyőn – közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon szerdán.

Azt írták, a motorost szeptember 13-án a megengedett 50 helyett 130 kilométeres óránkénti sebességgel „mérték be", mielőtt a Marcali Rendőrkapitányság járőrei megállították. A jogszabály e súlyos kihágást a maximális büntetéssel szankcionálja, ami 8 előéleti pontot és 468 ezer forint közigazgatási bírságot jelentett a férfi számára.

A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a gyorshajtók nemcsak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. Ezért a somogyi rendőrök mindennap végeznek sebességellenőrzéseket, amelyek célja a jogkövető magatartásra ösztönzés, ezáltal a személyi sérüléses közúti balesetek, valamint a halálos áldozatok számának visszaszorítása - olvasható a közleményben.