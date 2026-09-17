ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.24
usd:
318.65
bux:
154181.95
2026. szeptember 17. csütörtök Zsófia
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy motorkerékpár első kereke és egy bukósisak az út mellett a földön.
Nyitókép: Unsplash

Itt a félmilliós bírság gyorshajtásért!

Infostart / MTI

A motorost szeptember 13-án a megengedett 50 helyett 130 kilométeres óránkénti sebességgel „mérték be".

Mintegy félmillió forintra bírságolt a rendőrség egy motorkerékpárost, aki a megengedett sebesség csaknem háromszorosával száguldozott Mesztegnyőn – közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon szerdán.

Azt írták, a motorost szeptember 13-án a megengedett 50 helyett 130 kilométeres óránkénti sebességgel „mérték be", mielőtt a Marcali Rendőrkapitányság járőrei megállították. A jogszabály e súlyos kihágást a maximális büntetéssel szankcionálja, ami 8 előéleti pontot és 468 ezer forint közigazgatási bírságot jelentett a férfi számára.

A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a gyorshajtók nemcsak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. Ezért a somogyi rendőrök mindennap végeznek sebességellenőrzéseket, amelyek célja a jogkövető magatartásra ösztönzés, ezáltal a személyi sérüléses közúti balesetek, valamint a halálos áldozatok számának visszaszorítása - olvasható a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Itt a félmilliós bírság gyorshajtásért!

közlekedés

gyorshajtás

motor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Reggeli autós káosz az iskoláknál: létezhet megoldás

Reggeli autós káosz az iskoláknál: létezhet megoldás
Vészhelyzet alakulhat ki az iskolák előtt. Ugyanis a szülő főleg a biztonság miatt viszi autóval a gyerekét egészen az iskola kapujáig, de ha ugyanezt több száz másik szülő is megteszi, akkor éppen az iskola előtti száz méteres szakasz válik a reggeli közlekedés legveszélyesebb részévé – mondta el az InfoRádiónak az önkormányzati kommunikációs hálózatokat működtető MUNIPOLIS magyarországi vezetője, Czinger Erik.
 

Az EU kitiltja a gyerekeket a közösségi médiából

VIDEÓ
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
Kötcse után: hogyan lehet visszatérni a polgári értékekhez? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.17. csütörtök, 18:00
Tanács Zoltán
tudományos és technológiai miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Véget érhet a kényelmes Európa korszaka – von der Leyen már az ellentámadásra rendezkedik be

Véget érhet a kényelmes Európa korszaka – von der Leyen már az ellentámadásra rendezkedik be

Ursula von der Leyen éves értékelő beszédében az európai önállóság és cselekvőképesség erősítését állította középpontba, öt nagy területen jelentve be fajsúlyos kezdeményezéseket. Az Európai Bizottság elnöke egy új Európai Biztonsági Tanács létrehozását vetette fel, Kanadát az EU első társult tagjává tenné, és új vészhelyzeti keretet ígért a migrációs nyomás kezelésére. A beszédben kiemelt szerepet kapott az AI-stratégia, amely egyszerre gyorsítaná az ipari alkalmazásokat és fékezné a legveszélyesebb modellek fejlesztését, valamint a szabályozás egyszerűsítése, ahol von der Leyen a tagállamoknak is visszadobta a labdát a túlszabályozás ügyében. A konkrét bejelentések között szerepelt az EU Kids Act is, amely 13 év alatt tiltaná a közösségimédia-használatot és megfordítaná a bizonyítási terhet a platformok számára. Részletes elemzésünk arról, mit is jelent az EU új iránya.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a nagy Kifli.hu-titok: ennyire drága valójában az online bevásárlás Magyarországon - bezzeg Ausztriában

Kiderült a nagy Kifli.hu-titok: ennyire drága valójában az online bevásárlás Magyarországon - bezzeg Ausztriában

A Kifli-csoport öt európai webshopjában 30 termék árát hasonlítottuk össze. Az eredmények egészen megdöbbentőek.

BBC
Business Sport Travel Science
US interest rates raised for first time in three years

US interest rates raised for first time in three years

Rates were hiked in a unanimous decision despite fierce opposition from President Donald Trump, who had called for a cut.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 17. 05:12
Hajsza a fővárosban: rollerrel menekült a rendőrök elől
2026. szeptember 16. 21:51
Több kilogrammnyi kokainnal kaphattak el egy budapesti férfit
×
×