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Navracsics Tibor az InfoRádió Aréna című műsorában. 2026.09.15.
Nyitókép: InfoRádió

Navracsics Tibor az Arénában: akár Orbán Viktor is beléphet a Polgári Demokraták közé

InfoRádió

A Polgári Demokraták egy pártpolitikai dimenzión túlmutató kezdeményezés, amely egy kulturált, polgári Magyarország megteremtését tűzte ki célul – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a mozgalom egyik életre hívója. Navracsics Tibor fideszes politikus arról is beszélt, hogy nincs napirenden a párttá alakulás, a szervezet jelenleg az egyesületi működésre való áttérésre készül.

Orbán Viktor pártelnök, volt miniszterelnök szerint a jobboldalnak akkor van győzelmi esélye, ha egységes marad, sem kívülről, sem belülről nem „szalámizzák”. Ez a Bayer Show-ban elhangzó kijelentés vajon véget vet a Polgári Demokraták szervezésének? A kezdeményezés egyik elindítója, Navracsics Tibor fideszes politikus, volt miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában erre a felvetésre úgy reagált, hogy

„Orbán Viktor is csatlakozhat a polgári demokratákhoz, ez egy társadalmi kezdeményezés. Más síkon működik, mint ahol Orbán Viktor az egység követelményét megfogalmazta.”

A korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter megfogalmazta azt is, hogy lényeges kérdés: milyen értelmezést kap az „egység”. Ha az egység abban a gondolatkörben kap értelmet, ahol a „mozaikjobboldal” megfogalmazás felmerült, akkor a Polgári Demokraták a helyükön vannak.

A mozaikra utaló kifejezés Navracsics Tibor szerint egyértelműen „a jobboldal mindig is meglévő sokszínűségét illusztrálja, ezt tanúsíthatom, ez valóban így van, tehát

a konzervatív liberálisoktól a nemzeti radikálisokig a Fidesz kereteiben is nagyon sokféle ember található.

A Polgári Demokraták valóban egy pártpolitikai dimenzión túlmutató kezdeményezés a mi szándékaink szerint, és az eddigi rendezvények ezt is bizonyították, tehát voltak ott olyan emberek, akik szocialista szavazók voltak, voltak olyanok, akik Tiszára szavaztak április 12-én, és mégis eljöttek vitatkozni. Vagy éppen egyetérteni, az is előfordult, hogy egyébként más pártra szavazó ember eljött, végighallgatott minket, végighallgatta a beszélgetést, és utána azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert kulturált hangon lehet vitatkozni.”

Mint mondta:

a Polgári Demokraták célja éppen a kulturált vita, mert igenis a stílus számít,

és ami a magyar politikában ma megengedett minden oldalról, az szerinte „totális mélypont”.

A volt miniszter hangsúlyozta: nem akarja firtatni, hogy ki kezdte, ki volt a hibás, ez 2026 szeptember közepén már majdnem teljesen mindegy. Szerinte a lényeg az, hogy olyan mélységbe mentek le a belpolitikai vitáink, amelyek lehetetlenné teszik a viták megvívását.

„Egymást kizáró retorikai futamokat látunk, senki nem hajlandó a másikkal szóba állni, és ez szerintem rombolja az ország egészének a társadalmi egészségét.”

Navracsics Tibor arról is beszélt az Arénában, hogy a Polgári Demokraták egy olyan társadalmi kezdeményezés, amely majdnem három évvel a legközelebbi választások előtt indul. A mostani időbeosztás szerint 2029 nyarán lesz az európai parlamenti választás és az önkormányzati választás, ha egy napon tartják meg. Ez azt is jelenti, hogy bőven van még idő arra, hogy kiforrja magát a kezdeményezés. „Én úgy gondolom, hogy a Polgári Demokraták a polgári kultúrával rendelkező Magyarországra hordja rá a választópolgárokat, ha már mindenképpen valahova hordani kell őket” – fogalmazott arra a felvetésre válaszul, amely arra vonatkozott, a majdani választások szempontjából mégis csak az lehet az elvárás, hogy ők a Fideszre „hordják rá” a szavazókat.

A politikus kijelentette:

„a párttá alakulás nem került most szóba”.

Azért van szó az egyesület formáról, mert önmagában a társadalmi kezdeményezés egy nagyon rugalmas forma, de az intézményesült működést nem teszi lehetővé.

„Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy találkozunk, beszélgetünk, fórumokat rendezünk, és a többi. Most azon gondolkodunk, hogy egyesületté alakulunk, a többi pedig majd részben a politikai körülményektől is függ, de a jogszabályi környezettől is” – fogalmazta meg a Polgári Demokraták elképzeléseit Navracsics Tibor az InfoRádió Aréna című műsorában.

Az interjút Exterde Tibor készítette, a teljes beszélgetést megnézheti és meghallgathatja alább.

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Navracsics Tibor az Arénában: akár Orbán Viktor is beléphet a Polgári Demokraták közé

Navracsics Tibor az Arénában: akár Orbán Viktor is beléphet a Polgári Demokraták közé

A Polgári Demokraták egy pártpolitikai dimenzión túlmutató kezdeményezés, amely egy kulturált, polgári Magyarország megteremtését tűzte ki célul – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a mozgalom egyik életre hívója. Navracsics Tibor fideszes politikus arról is beszélt, hogy nincs napirenden a párttá alakulás, a szervezet jelenleg az egyesületi működésre való áttérésre készül.
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