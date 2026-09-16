ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.28
usd:
315.78
bux:
154119.41
2026. szeptember 16. szerda Edit
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy gourmet étterem asztala, rajta a felszolgált ételekkel.
Nyitókép: Unsplash

Jön az Étteremhét, elindult a regisztráció az olcsóbb, minőségi ételsorokra

Infostart

30. alkalommal rendezik meg a hazai gasztronómia élvonalát bemutató Országos Étterem Hetet október 1. és 18. között. A vendégek idén a Ráday utcai Michelin-csillagos Costes étterembe is foglalhatnak asztalt, igaz, pár óra alatt minden hely elkelt a lehetőségre. A résztvevők az erre az alkalomra komponált, többnyire három fogásos menüsorokat fix árakon kínálják.

Már lehet asztalt foglalni azoktóber 18-ig tartó 30. DiningCity Országos Étterem Hét rendezvényre, amelyhez ezúttal 230 hazai étterem csatlakozott országszerte. Az eredeti egyhetes időtartam helyett már 18 nap áll a hazai éttermek képviselőinek rendelkezésére, hogy megmutassák kínálatuk legjavát.

Az eseményre összeállított több fogásos menüsorokat fix árakon kínálják, az előző évhez képest változatlan árakon. Az ételsorokat

  • a top kategóriájú éttermek 6.900 Ft-tól,
  • a prémium besorolásúak 8.900 Ft-tól,
  • az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10.900 Ft-tól kínálják, szervizdíjjal együtt.

Itt lehet foglalni asztalt.

A résztvevők jelentős része szerepel a hazai gasztrokiadványok Top 100-as elitjében, 20 étterem nemzetközi Michelin-ajánlással büszkélkedhet, és

Idén először Michelin-csillagos étterem is csatlakozott. A Costes menüsorát a vendégek ezen az eseményen 17.900 forintért fogyaszthatják el.

Az étteremhét oldala szerint a Costes meghirdetett összes asztala betelt pár óra alatt.

A menüsorokban szerepel argentin bélszín, Angus marha, bárányborda, velős csont, libamáj, borjúmáj, homár, királygarnéla, polip, kék kagyló, bébi tintahal és az elmaradhatatlan vörös tonhal is. A fogások széles palettáján olyan ínyencségeket is találunk, mint a bélszín carpaccio, baszk sajttorta, fácán esszencia, kardhal steak, rántott békacomb vagy a burgundi csiga. Vegetáriánus, vegán, glutén- vagy tejmentes fogások is készülnek.

A nemzetközi konyhák között az olasz, francia mellett libanoni, indiai, japán, grúz, mexikói és marokkói ízek mindegyike szerepel a kínálatban.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Jön az Étteremhét, elindult a regisztráció az olcsóbb, minőségi ételsorokra

michelin-csillag

costes

országos étterem hét

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Navracsics Tibor az Arénában: akár Orbán Viktor is beléphet a Polgári Demokraták közé

Navracsics Tibor az Arénában: akár Orbán Viktor is beléphet a Polgári Demokraták közé

A Polgári Demokraták egy pártpolitikai dimenzión túlmutató kezdeményezés, amely egy kulturált, polgári Magyarország megteremtését tűzte ki célul – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a mozgalom egyik életre hívója. Navracsics Tibor fideszes politikus arról is beszélt, hogy nincs napirenden a párttá alakulás, a szervezet jelenleg az egyesületi működésre való áttérésre készül.
Szifilisz: kiadták az új eljárásrendet, komoly változás jön

Szifilisz: kiadták az új eljárásrendet, komoly változás jön

Új eljárásrendet adott ki a szifilisz anyáról gyermekre történő átvitelének megelőzésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Szeptember 1-jétől az első trimeszterben végzett szifiliszszűrés mellett a várandósság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni.
VIDEÓ
Kötcse után: hogyan lehet visszatérni a polgári értékekhez? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.16. szerda, 18:00
Kovács Levente
az Óbudai Egyetem rektora, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új főtitkár került a Magyar Biztosítók Szövetsége élére

Új főtitkár került a Magyar Biztosítók Szövetsége élére

A Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) Ügyvezető Elnöksége szerdai ülésén Kerékgyártó Csabát választotta meg a szervezet új főtitkárának, aki ideiglenes jelleggel már 2026. július 1-jétől betöltötte ezt a pozíciót Molnos Dániel nyugdíjba vonulása után - közölte a MABISZ.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Trump miatt bukott el 27 ezer munkahelyet az autóipar? Üresen maradtak a gigantikus gyárak

Trump miatt bukott el 27 ezer munkahelyet az autóipar? Üresen maradtak a gigantikus gyárak

Az amerikai autóipar közben egyre több hagyományos, benzines modell gyártása felé fordul, miközben Kína és Európa tovább építi elektromosautó-iparát.

BBC
Business Sport Travel Science
EU chief backs plan for Canada to become 'associate member'

EU chief backs plan for Canada to become 'associate member'

Canada is seeking closer ties with EU after a breakdown in relations with the US and its president Donald Trump.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 16. 15:00
Jön az újabb Békemenet, itt az időpont
2026. szeptember 16. 14:42
Nemcsak a budapesti főispán helyére, hanem még 9 megyei kormányhivatal élére írtak ki pályázatot
×
×