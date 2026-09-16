Jön az Étteremhét, elindult a regisztráció az olcsóbb, minőségi ételsorokra

Már lehet asztalt foglalni azoktóber 18-ig tartó 30. DiningCity Országos Étterem Hét rendezvényre, amelyhez ezúttal 230 hazai étterem csatlakozott országszerte. Az eredeti egyhetes időtartam helyett már 18 nap áll a hazai éttermek képviselőinek rendelkezésére, hogy megmutassák kínálatuk legjavát.

Az eseményre összeállított több fogásos menüsorokat fix árakon kínálják, az előző évhez képest változatlan árakon. Az ételsorokat

a top kategóriájú éttermek 6.900 Ft-tól,

a prémium besorolásúak 8.900 Ft-tól,

az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10.900 Ft-tól kínálják, szervizdíjjal együtt.

Itt lehet foglalni asztalt.

A résztvevők jelentős része szerepel a hazai gasztrokiadványok Top 100-as elitjében, 20 étterem nemzetközi Michelin-ajánlással büszkélkedhet, és

Idén először Michelin-csillagos étterem is csatlakozott. A Costes menüsorát a vendégek ezen az eseményen 17.900 forintért fogyaszthatják el.

Az étteremhét oldala szerint a Costes meghirdetett összes asztala betelt pár óra alatt.

A menüsorokban szerepel argentin bélszín, Angus marha, bárányborda, velős csont, libamáj, borjúmáj, homár, királygarnéla, polip, kék kagyló, bébi tintahal és az elmaradhatatlan vörös tonhal is. A fogások széles palettáján olyan ínyencségeket is találunk, mint a bélszín carpaccio, baszk sajttorta, fácán esszencia, kardhal steak, rántott békacomb vagy a burgundi csiga. Vegetáriánus, vegán, glutén- vagy tejmentes fogások is készülnek.

A nemzetközi konyhák között az olasz, francia mellett libanoni, indiai, japán, grúz, mexikói és marokkói ízek mindegyike szerepel a kínálatban.