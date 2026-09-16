ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.34
usd:
315.95
bux:
154181.95
2026. szeptember 16. szerda Edit
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hand adjusting temperature on air conditioner with remote control, Working air conditioner for comfort temperature in home at hot summer
Nyitókép: Getty Images/Lazy_Bear

Perger András: többszörösére nőtt a hűtési és fűtési áramfogyasztásunk tíz év alatt

Infostart / InfoRádió

A háztartások elkezdtek átállni az elektromos fűtésre és hűtésre, de lassú a trend, még messze vagyunk a földgáz kiváltásától. Tíz év alatt több mint a négyszeresére nőtt a háztartások hűtési és több mint az ötszörösére a fűtési célú villamosenergia felhasználása, miközben a teljes energiafogyasztásuk 16 százalékkal csökkent – olvasható a Másfélfokon megjelent tanulmányban, amelynek egyik szerzőjét, Perger Andrást, az Energiaklub programvezetőjét kérdezte az InfoRádió.

Azt vizsgáltuk, hogy az elmúlt évtizedben volt-e érdemi elmozdulás abban a tekintetben, hogy a fosszilis energiahordozókat ki kell váltani, és jellemzően megújuló villamosenergára. Megnéztük, hogy a háztartásoknál ez már látszik-e, és ezért hívtuk segítségül az energia-, illetve a regionális közműhivatal vonatkozó statisztikáját a háztartások energiafelhasználásáról – mondta Perger András, az Energiaklub programvezetője az InfoRádióban.

Nagyon érdekes, hogy milyen ütemű növekményt látunk mind a hűtés, mind a fűtés tekintetében: a villamosenergiára való átállásban a hűtésnél négyszeres, a fűtésnél pedig ötszörös a növekmény. Azért hozzá kell tenni, hogy egy nagyon alacsony bázisértékről következett be ez a növekedés az elmúlt évtizedben – fogalmazott, hozzátéve: összességében természetesen

ez nem azt jelenti, hogy már lassan ott vagyunk, hogy kiválthatjuk a földgázt, és mostantól már árammal fog működni minden, hanem azt jelentik a számok, hogy elindult egy trend az áram irányába.

Nagyjából 2019-2020-tól látható egy igencsak gyors ütemű növekedés, de még ilyen ütemben is még elég messze van, hogy kiválthassuk a földgázt – tette hozzá.

Összességében a háztartások energiafogyasztása nagyjából egyhatodával csökkent.

A kérdésre, hogy miből használunk kevesebbet, a szakértő azt mondta: igazság szerint ez egy örömteli dolog, hogy kevesebb energiát használunk, mert közhely, hogy az a legtisztább energia, amit nem használunk föl. De ha a strukturális összetevőit megnézzük, akkor nem lehetünk annyira elégedettek. Akkor örülhetnénk, hogy ha ez a 15-16 százalékos csökkenés úgy történt volna, hogy jelentős energiahatékonysági, takarékossági programok következtek volna be. De valójában az történt,

jól látszik az adatokon, különösen a földgáz esetében, hogy 2015-től 2021-ig egy jelentős fogyasztásnövekedés következett be. Emögött csak a rezsicsökkentést sejthetjük, igazán mást nem

– fogalmazott, hozzátéve: utána, ahogy emelkedtek az árak, „a rezsicsökkentés meg is szűnt, meg nem is szűnt meg”, tehát tulajdonképpen még mindig van, de a magasabb fogyasztásért már többet kell fizetni. Egy látványos visszaesés következett be, ami azt eredményezte, hogy ma tulajdonképpen fűtésre már kevesebb földgázt használunk, mint 2015-ben, de

  • ez részben az árak változásának köszönhető,
  • részben pedig annak, hogy enyhébbek voltak az elmúlt telek, így könnyebb volt kicsit megtakarítani,
  • és csak kis részben köszönhető annak, hogy a fűtést egyre többen villamos energiával oldják meg.

A kérdésre, hogy még mindig nagy a gázfüggőség, de miként lehetne ezt csökkenteni, a szakember azt mondta: a megkezdett trendek beszédesek és izgalmasak. Az is egy kérdés volt, hogy a villamosenergia-felhasználás növekedése minek köszönhető, hiszen ez a négyszeres növekedés elég látványos. A jó hír az, hogy nem a hűtésnek, vagyis a nyári légkondizásnak köszönhető a lakások megnövelt villamosenergia-felhasználása. Ez csak körülbelül 10 százalékban felelős, és ugyanilyen arányban felelős az, hogy most már kevésbé főzünk földgázzal, vagy PB-gázzal egyre inkább árammal főzünk, ott is bekövetkezett egy jelentős növekedés. Viszont

a fűtés tekintetében a növekmény jelentős részét, 80 százalékát a villamosenergia teszi ki, és ez gyakorlatilag egy váltást jelent, tehát az a folyamat, amit szeretnénk látni, hogy kevesebb földgázt használunk,

kevesebb fosszilist, tehát szenet, földgázt, PB-gázt használunk, és több megújuló alapú áramot használunk. Ez a folyamat már így elindult, ezen az úton tovább kell menni. De ismét hangsúlyozom, hogy attól, hogy lecseréljük a hőelőállító berendezéseinket, és mostantól nem földgázzal, hanem árammal állítjuk el a szükséges hőt, azt nem úsztuk meg, hogy abszolút értékben is csökkentsük a háztartásaink hőigényét, tehát a jó öreg, sokszor hallott szigetelés, nyílászáró-csere is ugyanúgy szükséges ahhoz, hogy környezetbarátabb módon használjuk az energiát. Önmagában az, hogy elektrifikálunk, még nem elégséges – hangsúlyozta Perger András, az Energiaklub programvezetője az InfoRádióban.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Perger András: többszörösére nőtt a hűtési és fűtési áramfogyasztásunk tíz év alatt

hűtés

fűtés

energiaklub

háztartások

perger andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Perger András: többszörösére nőtt a hűtési és fűtési áramfogyasztásunk tíz év alatt

Perger András: többszörösére nőtt a hűtési és fűtési áramfogyasztásunk tíz év alatt
A háztartások elkezdtek átállni az elektromos fűtésre és hűtésre, de lassú a trend, még messze vagyunk a földgáz kiváltásától. Tíz év alatt több mint a négyszeresére nőtt a háztartások hűtési és több mint az ötszörösére a fűtési célú villamosenergia felhasználása, miközben a teljes energiafogyasztásuk 16 százalékkal csökkent – olvasható a Másfélfokon megjelent tanulmányban, amelynek egyik szerzőjét, Perger Andrást, az Energiaklub programvezetőjét kérdezte az InfoRádió.
Elemző: Ursula von der Leyen az önigazolás részeként „ünnepelte” a magyar választási eredményeket évértékelő beszédében

Elemző: Ursula von der Leyen az önigazolás részeként „ünnepelte” a magyar választási eredményeket évértékelő beszédében

Az Európai Unió egyszerre akar biztonságosabb, versenyképesebb és ellenállóbb lenni – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa-tanulmányok Tanszékének mesteroktatója így írta le az InfoRádióban Ursula von der Leyen évértékelő beszédét. Zalai Csaba szerint az Európai Bizottság elnöke néhány esetben meglepő bejelentéseket, illetve gesztusokat is tett.
 

Ursula von der Leyen a magyarokról, Kínáról és az AI-ról is súlyos üzeneteket fogalmazott meg az évértékelőjében

A Fidesz Szijjártó Péter ügyéről és Ursula von der Leyen beszédéről is elmondta éles véleményét

VIDEÓ
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
Kötcse után: hogyan lehet visszatérni a polgári értékekhez? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.17. csütörtök, 18:00
Tanács Zoltán
tudományos és technológiai miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi csúcson a magyar tőzsde, jön az év egyik legfontosabb kamatdöntése - Mutatjuk az izgalmakat!

Történelmi csúcson a magyar tőzsde, jön az év egyik legfontosabb kamatdöntése - Mutatjuk az izgalmakat!

Az elmúlt két nap nyomott hangulatát követően ma látszott némi fellélegzés az európai tőzsdéken, ez alól a magyar piac sem volt kivétel. Alapvetően az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság potenciális reálgazdasági hatásai és az AI-fejlesztések esetleges lassításával kapcsolatos félelmek uralják a piacokat, de ma nem érkeztek olyan hírek, amelyek tovább rontottak volna az eddig ismert összképen. Ma este jön az év egyik legfontosabb piaci eseménye, kamatdöntő ülést tart ugyanis a Federal Reserve; a várakozások szerint az amerikai jegybank 25 bázisponttal emelheti az irányadó kamatot, ha ez valóban megtörténik, 2023 júliusa óta először emelhet kamatot a Fed. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bármelyik 50 feletti dohányzó magyarnak járhat az ingyenes vizsgálat: mutatjuk a feltételeket

Bármelyik 50 feletti dohányzó magyarnak járhat az ingyenes vizsgálat: mutatjuk a feltételeket

Ingyenes tüdőrákszűrésre várja az 50 feletti aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet.

BBC
Business Sport Travel Science
EU chief backs plan for Canada to become 'associate member'

EU chief backs plan for Canada to become 'associate member'

Canada is seeking closer ties with EU after a breakdown in relations with the US and its president Donald Trump.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 16. 18:54
Kegyelmi ügy – Adatokon ül a Főváros Önkormányzat?
2026. szeptember 16. 18:30
Végrehajtókat vizsgáló bizottság – „Nem tűr halasztást a rendszer megváltoztatása”
×
×