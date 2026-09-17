Jakab Péter visszatér a közéletbe, ott folytatja, ahol elkezdte

Visszatért a miskolci közgyűlésbe Jakab Péter, a Nép Pártján elnöke, aki korábban a Jobbik elnöki tisztségét is betöltötte. A politikus csütörtök reggel, a napirendi pontok tárgyalásának megkezdése előtt tette le esküjét a grémium tagjai előtt.

Jakab Péter a Nép Pártján képviselői helyét a közgyűlésben Iski Csabától veszi át, aki lemondott mandátumáról.

A pártelnök augusztus 28-án a Facebook-oldalán jelentette be, hogy visszatér Miskolc közgyűlésébe, ahol politikai pályafutását kezdte. Jakab Péter akkor azt írta, hogy a Tisza-kormány első 100 napja után a Nép Pártján közössége úgy döntött, továbbra is van feladata a magyar politikában.