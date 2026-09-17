Csődöt jelentett, még két hónapig működhet a német autókereskedő-lánc

A siegeni székhelyű Wahl Csoport több német tartományban is rendelkezik fióktelepekkel, amelyek 16 különböző autómárkát forgalmaznak – írja a Bild cikke alapján az Autószektor.

A vállalat Németország egyik legnagyobb autókereskedés-csoportjává nőtte ki magát. Az elmúlt két évben tizenegy új márkával bővítette portfólióját, amelyek nagy része a Stellantis Csoporthoz – az Opel, a Peugeot és a Citroën – tartozik. A csoport a cikk szerint 2026 márciusában még új Mazda kereskedést nyitott Koblenzben.

A csőd körülbelül 1000 alkalmazottat érint 31 telephelyen, de az üzleti tevékenység egyelőre megszakítás nélkül folytatódik. A béreket november végéig biztosítják a Szövetségi Munkaügyi Hivatal fizetésképtelenségi kifizetései.

Thomas Wahl ügyvezető igazgató a növekvő költségeket és a csökkenő értékesítést említi a fizetésképtelenség okaként.

A Bild emlékeztet, hogy nemrégiben egy nagy berlini autókereskedés is – amelynek 82 fióktelepe van különböző német tartományokban – csődöt jelentett, ami 1200 alkalmazottat érint. Egy autóbeszállító pedig elbocsátotta az összes alkalmazottját. A baden-württembergi vállalatnak a fizetésképtelenség miatt végleg be kellett zárnia.