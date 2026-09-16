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Nyitókép: HBO

Sorozat indul a legvadabb magyar bűnügyekről

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Legendás veterán nyomozók szemén keresztül elevenednek meg Magyarország leghíresebb bűnügyei az HBO első hazai gyártású true crime sorozatában. Az igazság mániákusai ősszel érkezik a képernyőkre.

Az egykor igen ismert életvédelmi nyomozók nevei nem hatnak újdonságként azok számára, akik az 1990-es években figyelték a sajtóhíreket.

A nyugdíjas nyomozók: Tóth Ernő, Krispán István, Kőrösi János, Kovács Lajos és Petőfi Attila. Mindannyian meghatározó szerepet játszottak a hazai életvédelmi nyomozások történetében, tapasztalatuk és szakértelmük máig mérvadó.

Ők elevenítik most fel a régi ügyeket egy filmsorozatban.

A társaság állandó vendége Illisz László bűnügyi újságíró is. A közös vacsorák során megelevenednek a múlt nagy ügyei, előkerülnek korábban nyilvánosságra nem került részletek, és újra szóba kerülnek azok a bűnesetek, amelyek egykor megszállottan foglalkoztatták őket.

A rendszerváltást követő évek a magyar kriminalisztika egyik legviharosabb időszakát hozták el – írja a film.hu.

A sorozat szereplői személyes emlékeiken és történeteiken keresztül mutatják be, milyen volt nyomozónak lenni Magyarországon a 80-as és 90-es években, és milyen, ma már szinte elképzelhetetlen módszerekkel dolgoztak az országot lázban tartó ügyeken.

Többek között szó esik Farkas Helga elrablásáról, valamint a Magda Marinko nevéhez fűződő brutális gyilkosságsorozatról is. A nézők első kézből, a nyomozók visszaemlékezésein keresztül nyerhetnek bepillantást a magyar bűnüldözés egyik legizgalmasabb korszakába.

A sorozat készítői, Szajki-Vörös Adél és Szajki Péter már három éve dolgoznak az HBO-val ezen a projekten rendezőként és társ-producerként, ez idő alatt pedig szinte a társaság tagjaivá váltak.

A sorozat személyes visszaemlékezéseken keresztül tárja fel a nyomozások kulisszatitkait, bepillantást engedve a detektívek gondolkodásmódjába, döntéseibe és munkamódszereibe. A nézők első kézből ismerhetik meg azokat a rendkívüli szakmai megoldásokat, amelyek végül közelebb vitték a nyomozókat az igazsághoz.

Az igazság mániákusai már ősszel debütál az HBO Maxon és az HBO csatornáján. A magyar premierrel egy időben a sorozat több mint 100 országban válik elérhetővé.

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Kezdőlap    Belföld    Sorozat indul a legvadabb magyar bűnügyekről

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