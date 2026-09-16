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Két orvos egy koponyaröntgent vizsgál egy kórház ablaka előtt.
Nyitókép: Unsplash

Beszáll az egészségügy átalakításának tervezésébe a Kórházszövetség is, bizakodik az elnök

Infostart / InfoRádió

Szerdától péntekig konferenciázik a Magyar Kórházszövetség Siófokon. A résztvevők az ágazat aktuális kérdéseiről, a betegellátás jövőjéről és a következő évek meghatározó változásairól egyeztetnek. A gyűlés apropóján a magyar egészségügyi rendszer előtt álló kihívásokról Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke beszélt az InfoRádióban.

A lassan 100 éves Magyar Kórházszövetség ilyentájt esedékes konferenciáján az egészségügyi szakma apraja-nagyja találkozik, mindenekelőtt kórházi vezetők, menedzsmentek tagjai.

A mostani konferencia fő témái nem nagy titkok:

  • a humán erőforrás helyzete
  • a finanszírozás
  • a jövő.

Mivel azonban új kormány van, megoldási javaslatokkal is készülnek, közben viszont azt is várják, hogy eldőljön az egészségpolitikai irányzat, amely meghatározza az elkövetkező évek tematikáját. Információik szerint már folyik a stratégiaalkotás a szaktárcánál, ennek folyamatában a Kórházszövetség is hallatni készül a hangját, elmondja szakmai véleményét; elújságolta, hogy utóbbira már sor is került, hiszen a tárca részéről volt megkeresés.

Alapköveik:

  • a betegbiztonság elősegítése, fokozása
  • a humánerőforrás problémájának megoldása
  • strukturális változtatások a kubatúrára vonatkozóan; a betegellátás szervezését végig kell gondolni
  • az ellátásminőség javítása
  • az egészségügyi hozzáférés igazságossá tétele, a szolidaritási elv megőrzése.

Hogy több pénz vagy több orvos kell-e, arról úgy fogalmazott, a két kérdés összefügg.

„Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy az egészségügynek biztosított forrásokra rendszeresen az a válasz, hogy nem elég, hiszen a gazdaság fejlődése nem mindig tud lépést tartani azokkal a jogos igényekkel, ami a társadalom részéről jön, az új metodikák, az új terápiák és az új lehetőségek irányába. Másrészt részben financiális kérdés, hogy meggyőzzük az embereket, hogy az egészségügyben dolgozni ösztönző és jó dolog. Ezt meg lehet pénzzel is csinálni, de ugyanilyen fontosnak gondolom azt, hogy a társadalmi elismerés meglegyen” – részletezte az InfoRádiónak nyilatkozva Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke.

Látja, hogy az egészségügyi munka 0-24 órás jellege a mai fiatalok számára nem annyira vonzó, ezt világjelenségnek is találja, ugyanakkor elmagyarázható üzenetnek tartja, hogy a világ legszebb munkája a gyógyítás.

„Tessék végiggondolni azt, hogy ha valakinek megszűnnek a panaszai, mert meggyógyítjuk, annak a fáradt, fakó szeméből egy csillogó szem lesz. Ezt látni, szerintem ennél szebb dolog nincs a Földön. Ha pedig társadalmi megbecsülés is lesz és anyagi ösztönző, akkor biztos vagyok benne, hogy a fiatalok is ezt a pályát választják” – hangoztatta Tóth Gábor.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.

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Beszáll az egészségügy átalakításának tervezésébe a Kórházszövetség is, bizakodik az elnök

Beszáll az egészségügy átalakításának tervezésébe a Kórházszövetség is, bizakodik az elnök
Szerdától péntekig konferenciázik a Magyar Kórházszövetség Siófokon. A résztvevők az ágazat aktuális kérdéseiről, a betegellátás jövőjéről és a következő évek meghatározó változásairól egyeztetnek. A gyűlés apropóján a magyar egészségügyi rendszer előtt álló kihívásokról Tóth Gábort, a Magyar Kórházszövetség elnöke beszélt az InfoRádióban.
 

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