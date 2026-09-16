Beszáll az egészségügy átalakításának tervezésébe a Kórházszövetség is, bizakodik az elnök

A lassan 100 éves Magyar Kórházszövetség ilyentájt esedékes konferenciáján az egészségügyi szakma apraja-nagyja találkozik, mindenekelőtt kórházi vezetők, menedzsmentek tagjai.

A mostani konferencia fő témái nem nagy titkok:

a humán erőforrás helyzete

a finanszírozás

a jövő.

Mivel azonban új kormány van, megoldási javaslatokkal is készülnek, közben viszont azt is várják, hogy eldőljön az egészségpolitikai irányzat, amely meghatározza az elkövetkező évek tematikáját. Információik szerint már folyik a stratégiaalkotás a szaktárcánál, ennek folyamatában a Kórházszövetség is hallatni készül a hangját, elmondja szakmai véleményét; elújságolta, hogy utóbbira már sor is került, hiszen a tárca részéről volt megkeresés.

Alapköveik:

a betegbiztonság elősegítése, fokozása

a humánerőforrás problémájának megoldása

strukturális változtatások a kubatúrára vonatkozóan; a betegellátás szervezését végig kell gondolni

az ellátásminőség javítása

az egészségügyi hozzáférés igazságossá tétele, a szolidaritási elv megőrzése.

Hogy több pénz vagy több orvos kell-e, arról úgy fogalmazott, a két kérdés összefügg.

„Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy az egészségügynek biztosított forrásokra rendszeresen az a válasz, hogy nem elég, hiszen a gazdaság fejlődése nem mindig tud lépést tartani azokkal a jogos igényekkel, ami a társadalom részéről jön, az új metodikák, az új terápiák és az új lehetőségek irányába. Másrészt részben financiális kérdés, hogy meggyőzzük az embereket, hogy az egészségügyben dolgozni ösztönző és jó dolog. Ezt meg lehet pénzzel is csinálni, de ugyanilyen fontosnak gondolom azt, hogy a társadalmi elismerés meglegyen” – részletezte az InfoRádiónak nyilatkozva Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke.

Látja, hogy az egészségügyi munka 0-24 órás jellege a mai fiatalok számára nem annyira vonzó, ezt világjelenségnek is találja, ugyanakkor elmagyarázható üzenetnek tartja, hogy a világ legszebb munkája a gyógyítás.

„Tessék végiggondolni azt, hogy ha valakinek megszűnnek a panaszai, mert meggyógyítjuk, annak a fáradt, fakó szeméből egy csillogó szem lesz. Ezt látni, szerintem ennél szebb dolog nincs a Földön. Ha pedig társadalmi megbecsülés is lesz és anyagi ösztönző, akkor biztos vagyok benne, hogy a fiatalok is ezt a pályát választják” – hangoztatta Tóth Gábor.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.