Büntetés is járhat érte, ha jogtalanul „zöldnek” neveznek valamit

Hamarosan már csak akkor alkalmazhatók környezeti vagy társadalmi hatásokra vonatkozó nyílt vagy akár burkolt utalások a csomagolásokon, a honlapokon vagy egyéb marketinganyagokban, ha azok egyértelműen bizonyíthatók, mérhetők – számolt be róla a telex.hu.

Az új jogszabályi környezetben a nem megalapozott zöld megállapítások és ígéretek megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősülnek majd – derült ki az EY tanácsadó cég által szervezett szakmai beszélgetésen.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2023–24-ben 60 cég körében vizsgálta a zöld, környezetvédelemre és fenntarthatóságra utaló állításokat. Az eredmények szerint a vállalkozások egyre nagyobb mértékben és egyre változatosabb formákban használtak zöld állításokat, de ezek közel fele kizárólag márkaépítést támogatott mögöttes érdemi tartalom nélkül.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 2022-ben végzett vizsgálata szerint a hagyományos (nem online) boltokban a fogyasztók 7 százaléka kifogásolta a különböző zöld állítások jogosságát, egy évvel később az online boltokban 14 százalékot mértek.

Az új szabályok szankcionálásának rendszere alapvetően tagállami hatáskör maradt, Magyarországon a GVH és az NKFH fog fellépni ezekben az ügyekben.