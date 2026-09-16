Évtizedek óta nem volt olyan kis méretű az ózonlyuk, mint 2025-ben – közölte szerdán a Meteorológiai Világszervezet (WMO), környezetvédelmi sikertörténetnek nevezve a csökkenést.

A tavalyi már a második év volt, amikor az ózonlyuk - mélységét és kiterjedtségét tekintve - kisebb volt, mint az 1990-2010 közötti időszak átlaga – mutatott rá az ENSZ szakosított szervezete az ózonréteg védelmének világnapján.

Az ózonlyuk zsugorodásában meghatározó szerepe volt annak, hogy az utóbbi évtizedekben visszaszorult az ózonréteget károsító klorofluorokarbonokat (CFC) kibocsátó termékek használata.

A CFC-ket a többi között régi típusú hűtőszekrényekben, légkondicionáló berendezésekben, tűzoltókészülékekben és aeroszolos flakonokban alkalmazták.

Kisebb részben természetes légköri folyamatok is hozzájárultak az ózonlyuk méretének éves ingadozásához – tették hozzá a jelentésben.

Celeste Saulo, a WMO főtitkára elmondta:

2000 óta az ózonréteg egyre erősödik, és évtizedeken belül várhatóan teljesen helyreállhat.

A bécsi egyezményt az ózonréteg védelméről 1985-ben fogadták el, ezt követte később a montreali jegyzőkönyv, amely a konkrét kötelezettségeket rögzítette. A WMO szerint a nemzetközi elköteleződésnek köszönhetően az ózonréteget károsító anyagok 99 százalékát kivonták a forgalomból.