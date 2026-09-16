Bagyó Sándor: jelentősebb forrást szeretnénk a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának

Bagyó Sándor elmondta: ő egy olyan szervezet vezetője, amely partnere az Országos Mentőszolgálatnak. „A nyílt levelem azért írtam, mert a transzparenciát nem lehet ebben az új érában nélkülözni, hiszen ez volt a legfőbb ígérete az új kormányzatnak, ezért én pragmatikusan ugyanazokat a fórumokat használom, ahol ők is kommunikálnak” – hangsúlyozta a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetője.

Hangsúlyozta: levelét vitaindítónak szánta, és azt szeretné ha meg tudnák beszélni annak a szervezetnek az irányát és céljait, amit ő képvisel.

Kiemelte: gratulált az Országos Mentőszolgálat új főigazgatójának, Constantinovits Miklósnak

és nagyon kíváncsi arra, hogy milyen irányú változások történnek majd a szervezetnél.

Bagyó Sándor arról is szót ejtett, hogy a vízimentésnek mi lenne a legnagyobb segítség.

„Jelenleg nem kapunk állami támogatást, így végezzük a magas szintű professzionális munkát. Megfelelő mennyiségű pénzre, de legfőképp szakmai elismertségre van szükség. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata egyik legbiztosabb és legjobb partnere az Országos Mentőszolgálatnak. Megvan a szakmai kapcsolat, megvan a párbeszéd” – fogalmazott Bagyó Sándor.

Hozzátette: „ha az új főigazgató úr ennek az ügynek a képviselője, akkor vele kell beszélgetnem, de úgy vélem, hogy ide politika és minisztériumi támogatottság kell.”

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.