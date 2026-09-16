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A vízimentők hajója érkezik a Ments Életet Közhasznú Alapítvány, a Porsche Hungaria Kft. és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata szervezésében, a Ments életet a vízen is! elnevezésű programra Balatonfűzfőn 2024. július 25-én. A program keretében súlyos betegségekből felgyógyult gyermekek és családjaik nyaralnak a Veszprém vármegyei településen.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Bagyó Sándor: jelentősebb forrást szeretnénk a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának

Infostart / InfoRádió

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának egyik legbiztosabb és legjobb partnere az Országos Mentőszolgálat. Többek között erről beszélt Bagyó Sándor, a vízimentők szervezetének alapítója és vezetője az InfoRádióban. Mint mondta, az OMSZ vezetőjének írt nyílt levele arról szól, hogy nagyobb megbecsülést szerezhessenek.

Bagyó Sándor elmondta: ő egy olyan szervezet vezetője, amely partnere az Országos Mentőszolgálatnak. „A nyílt levelem azért írtam, mert a transzparenciát nem lehet ebben az új érában nélkülözni, hiszen ez volt a legfőbb ígérete az új kormányzatnak, ezért én pragmatikusan ugyanazokat a fórumokat használom, ahol ők is kommunikálnak” – hangsúlyozta a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetője.

Hangsúlyozta: levelét vitaindítónak szánta, és azt szeretné ha meg tudnák beszélni annak a szervezetnek az irányát és céljait, amit ő képvisel.

Kiemelte: gratulált az Országos Mentőszolgálat új főigazgatójának, Constantinovits Miklósnak

és nagyon kíváncsi arra, hogy milyen irányú változások történnek majd a szervezetnél.

Bagyó Sándor arról is szót ejtett, hogy a vízimentésnek mi lenne a legnagyobb segítség.

„Jelenleg nem kapunk állami támogatást, így végezzük a magas szintű professzionális munkát. Megfelelő mennyiségű pénzre, de legfőképp szakmai elismertségre van szükség. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata egyik legbiztosabb és legjobb partnere az Országos Mentőszolgálatnak. Megvan a szakmai kapcsolat, megvan a párbeszéd” – fogalmazott Bagyó Sándor.

Hozzátette: „ha az új főigazgató úr ennek az ügynek a képviselője, akkor vele kell beszélgetnem, de úgy vélem, hogy ide politika és minisztériumi támogatottság kell.”

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Bagyó Sándor: jelentősebb forrást szeretnénk a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának

országos mentőszolgálat

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