Hajsza a fővárosban: rollerrel menekült a rendőrök elől

Szeptember 14-én, a VII. kerületi járőrök egy elektromos rollert toló férfira lettek figyelmesek. A férfit igazoltatni akarták, aki viszont gyorsan felpattant a járműre és eliszkolt, de a roller kicsúszott alóla. Megpróbált elrohanni, de a rendőrök utolérték és elfogták. Kiderült, hogy J. Attilával szemben négy körözés és elfogatóparancs is érvényben van.

Időközben egy másik férfi, S. János figyelmes lett az úton fekvő rollerre, és mivel úgy ítélte meg, hogy annak nincs gazdája, magával vitte. A rendőrök térfigyelő kamerák segítségével, rövid időn belül megtalálták S. Jánost, akit a rollerrel együtt elfogtak.

A nagyjából 65 ezer forint értékű járművet a rendőrök lefoglalták, és a tulajdonjogának tisztázása érdekében további adatokat gyűjtenek. S. Jánost lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki.