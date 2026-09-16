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Pintér Sándor volt belügyminiszter érkezik Wartburgjával a Fidesz alapítványa, a Polgári Magyarországért Alapítvány zártkörû találkozójára a kötcsei Dobozy-kúriához 2026. szeptember 12-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

A magyarázat – Újabb fejezethez ért a Pintér-Wartburg históriája

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2010 óta nem volt levizsgáztatva a kocsi, egészen a közeli múltig. De korántsem ez a legérdekesebb.

Pintér Sándor szombaton 37 éves, néygütemű Wartburgjával érkezett Kötcsére, a volt miniszter különleges veteránautójának azonban utánanézve kiderült, hogy nincs rajta biztosítás (kgfb), így részt sem vehetne a közúti forgalomban.

A Blikknek a volt belügyminiszter elismerte, hogy tényleg hiányzott ez a papír – mint kiderült, csak a minapig –, azonban állítja, nem ő a hibás.

„Én tudatilag abban voltam, hogy rendelkezem megfelelő kötelező biztosítással” – magyarázta, majd elmesélte, hogy bár

2010 óta nem volt levizsgáztatva az autó, mégis folyamatosan fizette a biztosítást.

Mivel nincs másik kocsija, május 11-én sikeresen levizsgáztatta a Wartburgot, így megkapta a forgalmit.

„Ennek megfelelően úgy gondoltam, hogy minden rendben van, azonban a biztosítótársaság a központi gépjármű-nyilvántartótól egy olyan bejegyzést kapott, ami szerint nem vizsgázott a gépkocsi, hanem eladásra került.”

Pintér elmondása szerint a biztosító ezután szüntette meg a biztosítást, csakhogy az erről szóló értesítés nem jutott el a volt belügyminiszterhez, mert a tájékoztató levelet rossz címre küldte, mivel Pintérék utcáját átszámozta az önkormányzat.

„Korábbi cím volt a biztosítótársaság birtokában. Én nem költöztem el a házból, de a címem megváltozott, és egy olyan címre küldte, ahol én már nem laktam, tehát nem kaptam a kezemhez a tájékoztatást, hogy megszüntették a biztosítást.”

Pintér szerint az egyetlen hiba az volt, hogy a Wartburg eladottként került be a nyilvántartásba. Azt mondta, azóta újra hatályba helyezték a biztosítást.

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