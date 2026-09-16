Többé nem sci-fi, már vannak az űrben fegyverek: az Egyesült Államok bevallotta

Nyíltan beszélt az Amerikai Űrhaderő parancsnoka arról, hogy az Egyesült Államok Föld körüli pályán keringő fegyvereket működtet. Douglas Schiess tábornok szerint ezek az eszközök az amerikai honvédelem támogatását és az elrettentést szolgálják – írja a Space.com beszámolója nyomán a 24.hu.

A katonai vezető egy konferencián elmondta: „Hadd fogalmazzak teljesen világosan: az Űrhaderő személyzete olyan, pályán működő fegyverrendszereket üzemeltet, amelyek képesek megvédeni a hadsereget az űrtechnológiával támogatott támadásokkal szemben.”

A parancsnok nem részletezte, hogy konkrétan mennyi és milyen fegyvert működtet az USA az űrben, és mire képesek ezek. Később azonban

az „elektromágneses hadviselés” és a „nem kinetikus tüzelés” kifejezéseket használta, amiből arra lehet következtetni, hogy valamilyen jelzavaró technológiájú vagy más, nem fizikai erőt alkalmazó eszközökről lehet szó.

A tábornok azt is elárulta, hogy a jövőben bővíteni tervezik harci erejüket.

Az űrhaderő gondolata nem újdonság, az viszont igen, hogy egy nemzet nyíltan bevallja, már aktív fegyvereik keringenek a Föld körül. Douglas Schiess elárulta azt is, hogy ma már a világűr hadszíntérnek is tekinthető, hiszen az Egyesült Államoknak olyan ellenfelei vannak, amelyek elképesztő gyorsasággal fejlesztenek amerikai űreszközök elleni rendszereket – vélhetően Kínára és Oroszországra utalva ezzel.