Most androidos alkalmazásokból segített felhasználói adatokat lopni az AI

Az Anthropic lefülelt több csoportot is, amelyek a Claude mesterséges intelligenciáját használták rosszindulatú célokra. Ezek között voltak olyanok is, amelyek pénzügyi családokat akartak AI-segítséggel megvalósítani, de kiszúrt a cég olyan rosszindulatú tevékenységeket is, amelyek a jelek szerint államilag támogatottak voltak – egészen pontosan Oroszországhoz és Kínához lehetett kapcsolni őket – írja a Bleeping Computer beszámolója nyomán a hvg.hu.

A vállalat közölte: 2025 decembere és 2026 augusztusa között többféle visszaélést is regisztráltak, amelyeket mesterséges intelligenciával hajtottak végre.

Ezek között volt kiberművelet, befolyásolás, megfigyelés, csalás, de biológiai és hagyományos fegyverek fejlesztéséhez is használták.

A nyolc hónapot felölelő időszak alatt az Anthropic több olyan tevékenységet is megakadályozott, amely a ShinyHunters nevű rosszindulatú csoporthoz volt köthető, amelyik arról híres, hogy jelentős adatlopásokat végez, amelyek rendszerint pszichológiai manipulációval vagy fiókok feltörésével indítanak.

Az említett csoport egy tagja például egy hitelesítőadatok gyűjtésére szolgáló folyamatot terjesztett tíz AWS EC2-es virtuális szerveren, majd letöltött 1,8 millió androidos alkalmazást különböző áruházakból, mindezt azzal a céllal, hogy titkos adatok után kutakodjon azokban. A rendszer valós időben továbbította a kinyert adatokat egy Telegram-csoportba. Ugyanez az elkövető GitHub hozzáférési adatokat is lopott.

A ShinyHunters támadása körülbelül 34 óra alatt jutott el a hitelesítési adatok megszerzéséig; az Anthropic szerint a munka szinte teljes egészét az AI végezte.

Az Anthropic valamennyi esetben megvonta a rosszindulatú felek hozzáférését a Claude-hoz, és tiltották az összes rosszindulatú profilt – egyúttal szigorítottak is a védelmi intézkedéseiken.