Márki-Zay Péter után újabb ismert politikus is elindul a 2030-as választásokon pártjával

Vona Gábor és a Második Reformkor indulni tervez a 2029-es európai parlamenti és az önkormányzati választásokon, valamint a 2030-as országgyűlési választáson is – írja a Komfortzóna című műsorban elhangzottak alapján a 24.hu.

A Jobbik egykori elnöke nem tartja valószínűnek, hogy a Tisza Párt hosszú távon megőrzi jelenlegi, 70 százalék körüli támogatottságát, és abban sem hisz, hogy a Fidesz tartós, életképes ellenzéki erő marad.

Vona Gábor szerint egy új politikai tér fog megnyílni, amit több pártnak és politikai közösségnek kell kitöltenie. Ennek mentén, az új, pluralista rendszer szereplőjeként tervezi az indulást a Második Reformkor is.