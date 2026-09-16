Megkapta osztályzatát a Fitch-től az MVM

Megerősítette változatlan negatív kilátással az MVM Zrt. hosszú futamú deviza- és forintkötelezettségeinek „BBB" szintű, befektetési ajánlású kockázati besorolását a Fitch Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő a döntés szerdai londoni bejelentéséhez fűzött indoklásában hangsúlyozta, hogy a legnagyobb magyar áram- és gázszolgáltató konglomerátum minősítésének megerősítése a cég önálló adósprofiljának (Standalone Credit Profile, SCP) változatlan, „bbb" szintű értékelését tükrözi, valamint azt, hogy az MVM-et erőteljes kapcsolatrendszer fűzi a szintén negatív kilátású „BBB" szuverén besorolással ellátott Magyarországhoz.

Az MVM osztályzatának negatív kilátását a magyar szuverén besorolás negatív kilátása indokolja, mivel ha a Fitch egy fokozattal „BBB mínusz"-ra minősítené vissza Magyarországot, akkor az MVM-et is leminősítené - áll a hitelminősítő szerdai elemzésében.