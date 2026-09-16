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New York, 2012. január 6.A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő New York-i irodájáról készült kép 2011. december 8-án. A Fitch Ratings 2012. január 6-án megvonta a befektetési ajánlású államadós-osztályzatot Magyarországtól. A besorolás az eddigi BBB mínuszról BB pluszra változott. A múlt év végén a Moodys Investors Service és a Standard & Poors is ebbe az osztályzati sávba sorolta át Magyarországot. (MTI/EPA/Justin Lane)
Nyitókép: MTI/EPA/Justin Lane

Megkapta osztályzatát a Fitch-től az MVM

Infostart / MTI

Az MVM osztályzatának negatív kilátását a magyar szuverén besorolás negatív kilátása indokolja.

Megerősítette változatlan negatív kilátással az MVM Zrt. hosszú futamú deviza- és forintkötelezettségeinek „BBB" szintű, befektetési ajánlású kockázati besorolását a Fitch Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő a döntés szerdai londoni bejelentéséhez fűzött indoklásában hangsúlyozta, hogy a legnagyobb magyar áram- és gázszolgáltató konglomerátum minősítésének megerősítése a cég önálló adósprofiljának (Standalone Credit Profile, SCP) változatlan, „bbb" szintű értékelését tükrözi, valamint azt, hogy az MVM-et erőteljes kapcsolatrendszer fűzi a szintén negatív kilátású „BBB" szuverén besorolással ellátott Magyarországhoz.

Az MVM osztályzatának negatív kilátását a magyar szuverén besorolás negatív kilátása indokolja, mivel ha a Fitch egy fokozattal „BBB mínusz"-ra minősítené vissza Magyarországot, akkor az MVM-et is leminősítené - áll a hitelminősítő szerdai elemzésében.

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Kezdőlap    Gazdaság    Megkapta osztályzatát a Fitch-től az MVM

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