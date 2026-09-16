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A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevõi az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit híd budai hídfõjénél gyülekeznek 2025. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Jön az újabb Békemenet, itt az időpont

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Jobboldali véleményformálók nyílt levelükben tiltakoznak az ellen, hogy bezárták a Terror Háza Múzeumot. Most vasárnap 15 órára tüntetést szerveznek a múzeum elé, míg október 23-ra Békemenetet hirdettek meg – írta a Magyar Nemzet.

Bayer Zsolt felhívást tett közzé, aki több jobboldali véleményformálóval közösen tiltakozik az ellen, hogy bezárták a Terror Háza Múzeumot – írta a Magyar Nemzet. Emiatt most vasárnapra egy tüntetést, míg október 23-ra Békemenetet hirdetnek meg a Terror Háza elé. Mint ismert, Tarr Zoltán kulturális miniszter a minap tudatta, hogy leváltották Schmidt Máriát a múzeum éléről, a Terror Háza pedig technikai okokra hivatkozva ideiglenesen bezár.

Íme a felhívás szó szerinti szövege, az aláírók: Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely, Szentesi Zöldi László.

„Tisztelt Honfitársaink!

Megtették, amit eddig nem mert megtenni senki sem: bezárták a Terror Háza múzeumot. Előjöttek a múzeum átöltöző szobájából, brüsszeli öltönyben, és ránk csapták a múltunk ajtaját. Tették mindezt az ‘56-os forradalom előestéjén. Honfitársaink! Nekünk van múltunk, gondolunk valamit a jövőnkről, van hazánk és nemzetünk, van hitünk és őrizzük az összes fontos identitásunkat. Éppen ezért a Terror Háza a miénk!

Nem engedjük elvenni, nem engedjük, hogy a brüsszeli öltönyös senkik kilúgozzák és valami nekik tetsző, politikailag korrekt bábszínházat csináljanak belőle. Nem engedjük, nem engedhetjük, már csak azért sem, mert a huszadik század két embertelen iszonyata, a nácizmus és a kommunizmus mellé hamarosan be akarjuk oda tenni a 21. század összes embertelen, lélekölő elmebaját is, a woke-tól a genderen át az LMBTQ—ig, a nemzet- és hagyomány-tagadáson át a pogány hedonizmusig és a nyugatot tönkretevő migráció pártolásig.

Ezért kérünk mindenkit, hogy

most vasárnap, szeptember 20-án, 15 órakor jöjjön a Terror Háza elé, és mutassuk meg, hogy ez a múzeum a miénk, és nem veheti el tőlünk senki sem. Október 23-án pedig egy Békemenet keretében ugyanide várunk minden magyart,

akinek fontos a haza és a jövő! Találkozzunk vasárnap!”

– áll a felhívásban.

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