Hőség – Látszik már, hol és mikor lélegezhetünk fel

Egy hete tart az idei második hőséghullám, a tetőzés csütörtökre várható, péntekre ígérnek fellélegzést a meteorológusok.

A HungaroMet előrejelzése alapján a Pénzcentrum összerakta, mely megyék lélegezhetnek fel leghamarabb, melyek szenvednek legtovább.

Ami biztos, hogy kedden péntekig meghosszabbított a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos, de már csütörtökön jöhetnek enyhítő zivatarok Nógrádban, Pest megyében, Hevesben és Borsodban, szél és jégeső is lehet. Pénteken viszont már csak 29 ls 34 Celsius-fok közé esik a napi csúcs, igaz, délkeleten lehet még ennél melegebb, tűrhető hőmérsékletet Győr-Moson-Sopron, Zala, Vas, Nógrád, Heves, Borsod és a Szabolcs megyében lehet várni. Legkésőbb az ország közepéről – Fejér, Tolna, Barnya, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád területéről – tűnik el a fullasztó hőség.

Szombaton aztán a nap első felében előfordulhat zápor, zivatar, délután már nem. A szél erős lesz, ez is enyhíthet a 29-34 fokos csúcson.

Vasárnap csapadékmentes idő várható, 29 és 35 fok közötti csúcsokkal árnyékban, de ez így is hűvösebb, mint ami most van.

A HungaroMet térképes előrejelzése az augusztus 5-i becsült értékek alapján készült. Az előrejelzéshez mindig frissülnek a kalkulációk, ezért a legfrissebb információk a meteorológiai portálon találhatók.